Obwohl Sonys Playstation Store vor allem für sein Spieleangebot bekannt ist, bot er einst auch eine umfangreiche Auswahl an Filmen an. Während der PS3- und PS4-Ära konnten User Filme und Serien direkt im PlayStation Store kaufen und auf ihren Sony-Konsolen ansehen.

Sony stellte den Verkauf von Filmen über den PlayStation Store im Jahr 2021 offiziell ein; bereits gekaufte Filme können von Fans jedoch weiterhin auf ihren Konsolen abgerufen und angesehen werden. Nun hat Sony jedoch bestätigt, dass eine große Anzahl von Filmen bald aus dem PlayStation Store entfernt wird. Ohne Rückerstattung, versteht sich.

Sony hat bestätigt, dass am 1. September mehr als 500 Filme aus dem PlayStation Store entfernt werden. Dies ist die Folge des Auslaufens von Lizenzvereinbarungen zwischen PlayStation und der Produktionsfirma StudioCanal. Die Filme werden sowohl aus dem PlayStation Store als auch aus den Bibliotheken der User gelöscht.

Zu der umfangreichen Filmauswahl gehören bekannte Titel wie Tekken, Sharknado und die ersten drei Rambo-Filme. Eine vollständige Liste der betroffenen Titel findet ihr hier. Die Entfernung der Inhalte hat eine breitere Diskussion unter PlayStation-Fans über das Thema digitale Medien im Allgemeinen ausgelöst.

Das Thema ist schon lange ein Streitpunkt, da die Entfernung von Inhalten oft dazu führt, dass reine Online-Spiele für immer verloren gehen. Die Streichung von Titeln auf Plattformen wie dem PlayStation Store oder Steam stieß bei Fans wiederholt auf heftige Kritik.

Die Abschaltung von Live-Service-Spielen hat sogar Fan-Bewegungen zur Erhaltung von Videospielen ins Leben gerufen. Das wohl berühmteste Beispiel: Die Gründung der Initiative Stop Killing Games, die zuletzt einen Rückschlag hinnehmen musste.

via GameRant, Bildmaterial: PlayStation