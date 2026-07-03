Cyrodiil für die Hosentasche: Oblivion Remastered erscheint für Switch 2 auf Modul

Bethesda hat angekündigt, dass The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered am 11. August 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Dabei gibt es für SammlerInnen eine überraschende Neuigkeit.

Die physische Version des Spiels wird das „vollständige Hauptspiel“ auf einer klassischen Cartridge enthalten. Diese Handelsversion könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen. Bethesda verzichtet hier glücklicherweise auf eine die „Code in a box“-Version – anders als ursprünglich angekündigt.

Die Neuauflage des „Game of the Year“ von 2006 wird in Zusammenarbeit mit dem Studio Virtuos erstellt. Die Grafik wurde grundlegend modernisiert und das Gameplay verfeinert, um die Provinz Cyrodiil in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Auf der Switch 2 wird das Remaster sowohl im Handheld- als auch im Docked-Modus NVIDIAs DLSS-Technologie nutzen. Die Performance ist auf 30 fps ausgelegt, bei einer Auflösung von 900p im Handheld-Modus und 1080p an der Dockingstation. Außerdem unterstützt es als exklusive Plattform-Features eine Bewegungs- und Touchscreen-Steuerung sowie einen speziellen „Maus-Modus“.

Der neue Trailer:

via Bethblog, Bildmaterial: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Bethesda