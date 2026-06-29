PS6: Insider spricht von deutlich gestiegenen Kosten – und Sony will nicht mit Verlust verkaufen

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Steam Machine mit ihren offiziellen Preisen für Diskussionen. Auch Microsoft hat die Preise der Xbox-Konsolen zumindest in den USA wieder angehoben. Nun gibt es neue Spekulationen zur nächsten Konsolengeneration.
Laut einem bekannten Insider sollen die Produktionskosten der PlayStation 6 in den vergangenen Monaten nochmal deutlich gestiegen sein. Die Informationen stammen vom Hardware-Insider KeplerL2.
Darauf aufmerksam machte unter anderem ein Nutzer im Forum ResetEra, der auf ein aktuelles Update des Insiders auf NeoGAF verweist. Demnach sollen die Produktionskosten der PS6 inzwischen um rund 200 US-Dollar höher liegen als noch bei KeplerL2s vorherigem Bericht.
Die Einschätzung von KeplerL2 erhält zusätzlich Gewicht durch die Hardware-ExpertInnen von Digital Foundry. Dort gilt der Insider als äußerst verlässliche Quelle rund um AMD-Hardware. Zudem gehörte er zu den ersten, die die technischen Daten der PlayStation 5 Pro bestätigten – Informationen, die sich später als nahezu deckungsgleich mit der finalen Hardware erwiesen.
Produktionskosten nähern sich der 1.000-Dollar-Marke
Bereits Anfang des Jahres hatte KeplerL2 berichtet, dass die sogenannte Bill of Materials (BOM) – also die reinen Material- und Produktionskosten der Konsole – bei rund 760 US-Dollar liegen soll. Nun geht der Insider davon aus, dass dieser Wert inzwischen auf nahezu 1.000 US-Dollar angestiegen ist.
Wichtig dabei: Die Bill of Materials entspricht nicht dem späteren Verkaufspreis der Konsole. Sie beschreibt lediglich die Kosten, die Sony für die Herstellung eines einzelnen Geräts entstehen.
Wie hoch der endgültige Preis ausfallen würde, hängt unter anderem davon ab, ob Sony bereit wäre, die Hardware zunächst mit Verlust zu verkaufen oder die gestiegenen Kosten an die KäuferInnen weiterzugeben.
Und da sind wir kurz beim offiziellen Teil: Bei einer Q&A-Runde erklärte Sony ganz aktuell und unter konkreter Bezugnahme des Fragestellers auf „die Plattform der nächsten Generation“, man habe grundsätzlich nicht vor, Hardware mit erheblichem Verlust zu verkaufen. Es sei „nicht realistisch, alle gestiegenen Komponentenkosten zu absorbieren“ und man beobachte den Markt weiterhin sorgfältig.
Komponentenknappheit bleibt das große Problem
Als Hauptgrund für die steigenden Kosten gilt laut den Berichten weiterhin die anhaltende Knappheit wichtiger Komponenten. Vor allem die hohe Nachfrage durch KI-Rechenzentren soll die Preise für Speicher und andere Hardwarebauteile in die Höhe treiben. Diese Gründe werden jetzt natürlich schon länger genannt.
KeplerL2 geht außerdem davon aus, dass eine spätere Veröffentlichung die Situation nicht zwangsläufig verbessern würde. Da die Hardware der PS6 bereits seit längerer Zeit festgelegt sei, könne Sony auf die Entwicklung der Bauteilpreise kaum noch reagieren. Offiziell angekündigt wurde die PlayStation 6 bislang allerdings noch nicht. Entsprechend sollten die aktuellen Informationen trotz der guten Trefferquote des Insiders weiterhin als Gerücht betrachtet werden.
Es gibt auch schon Gerüchte um eine mögliche Abwärtskompatibilität zur neuen Konsole sowie um ein mögliches Veröffentlichungsfenster, das eventuell noch länger dauern könnte als erwartet. Was haltet ihr von diesen Preisgerüchten? Überraschen sie euch, oder habt ihr längst damit gerechnet?
via The Gamer, VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
5 Kommentare
Keine Überraschung.
Ich schätze rund 1099€ als Basispreis und 1TB oder knapp darunter als Speicheroption.
Außerdem glaube ich nicht daran das es jemals besser wird - ich sehe das an den Grafikkarten. Sind die Leute erst einmal an die hohen Preise gewöhnt, wird es auch so bleiben.
Ich frage mich, warum wir überhaupt eine PS6 brauchen sollten. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Technik ein Hardwareupgrade einen Unterschied macht, der den Kauf einer neuen Konsole rechtfertigen würde.
Die Überschrift stimmt nicht so ganz, denn bei den ganzen englischen quellen steht halt noch das Wort "signifikant" dabei. Macht für also schon einen großen unterschied zwischen ein Produkt ohne Verlust oder ein Produkt ohne signifikanten Verlust zu verkaufen. Dadurch ist es eigentlich schon bestätigt das Sony die Konsole dennoch Subventionieren wird. Halt nur nicht so stark wie sich die meisten hoffen werden. Wenn jetzt nicht noch was großes dazwischen kommt denke ich schon das die Ps6 bei ca. 1000€ bleien wird (wo man natürlich das Laufwerk noch dazukaufen muss). Bin jedenfalls gespannt drauf wie die Konsole wird. Bis jetzt bleibt das gerückt ja immer noch das sie Ende 2027 erscheinen soll. Kaufen werde ich sie mir ziemlich sicher, das es ja meine Hauptplattform ist und sie allein durch Pssr um einiges zukunftssicherer sein wird als die Base Ps5.
Jedenfalls kann ich es nicht oft genug sagen fuck Ki. Ich hoffe wirklich das die bloße so schnell wie möglich platz und dieser Müll endlich aufhört mein Hobby zu zerstören.
Naja, die Aussagen der beiden Digital-Foundry-Höhlentrolle und des Insiders bei NeoGAF sind jetzt auch nichts so Überraschendes, dass man da dran rumzweifeln müsste. Die Komponenten werden teurer, Monat für Monat reißen wir die Augen über die Preissprünge auf. Natürlich läuft für Sony hier die Zeit ab. Natürlich muss Sony bei der PS6 jetzt aufs Gaspedal drücken. Die Preisspirale dreht sich weiter, der Orkan zermalmt alles in seinem Weg. Und Sony möchte die Knappheit der Konsole wie beim PS5-Launch vermeiden – das heißt, die müssen jetzt so langsam anfangen, die Dinger auch zu produzieren und auf Halde zu legen. Stellt euch vor, die PS6 wäre beim Launch direkt vergriffen. Damit käme Sony nicht durch. Nintendo auch nicht. Valve natürlich schon, Valve kommt mit allem durch.
Das Risiko ist für den Konzern enorm, aber wenn Sony jetzt die strategisch richtigen und kundenfreundlichen Entscheidungen trifft – und es tatsächlich wie gemunkelt keine nächste Xbox mehr gibt – können wir vielleicht am Ende doch noch eine Konsole mit physischem Laufwerk bekommen, die den KI-Konzern Microsoft deklassiert und den Markt endlich wieder ein Stückchen in die richtige Richtung treibt.
Weil etwa the Witcher IV intern mit 800p laufen wird - und das sieht man bereits im Trailer. Bei GTA VI scheint man auf den letzten Metern auch noch mal die Grafik runterzuschrauben. Dazu überholen gerade die ersten Laptops und Tablets die PS5 bei der Grafikleistung, die Smartphones kommen nächstes Jahr dran.
https://www.igorslab.de/300537/
Alleine DLSS 5 / FSR 4.5 machen schon ordentlich was aus bei der Grafik, die KI-Einheiten kommen gerade erst in Schwung. Wenn das vernünftig integriert wird, wird das ein ordentlicher Grafiksprung, besonders im Bereich Raytracing / Megalights und dem Detailreichtum in den Spielewelten.