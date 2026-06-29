PS6: Insider spricht von deutlich gestiegenen Kosten – und Sony will nicht mit Verlust verkaufen

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Steam Machine mit ihren offiziellen Preisen für Diskussionen. Auch Microsoft hat die Preise der Xbox-Konsolen zumindest in den USA wieder angehoben. Nun gibt es neue Spekulationen zur nächsten Konsolengeneration.

Laut einem bekannten Insider sollen die Produktionskosten der PlayStation 6 in den vergangenen Monaten nochmal deutlich gestiegen sein. Die Informationen stammen vom Hardware-Insider KeplerL2.

Darauf aufmerksam machte unter anderem ein Nutzer im Forum ResetEra, der auf ein aktuelles Update des Insiders auf NeoGAF verweist. Demnach sollen die Produktionskosten der PS6 inzwischen um rund 200 US-Dollar höher liegen als noch bei KeplerL2s vorherigem Bericht.

Die Einschätzung von KeplerL2 erhält zusätzlich Gewicht durch die Hardware-ExpertInnen von Digital Foundry. Dort gilt der Insider als äußerst verlässliche Quelle rund um AMD-Hardware. Zudem gehörte er zu den ersten, die die technischen Daten der PlayStation 5 Pro bestätigten – Informationen, die sich später als nahezu deckungsgleich mit der finalen Hardware erwiesen.

Produktionskosten nähern sich der 1.000-Dollar-Marke

Bereits Anfang des Jahres hatte KeplerL2 berichtet, dass die sogenannte Bill of Materials (BOM) – also die reinen Material- und Produktionskosten der Konsole – bei rund 760 US-Dollar liegen soll. Nun geht der Insider davon aus, dass dieser Wert inzwischen auf nahezu 1.000 US-Dollar angestiegen ist.

Wichtig dabei: Die Bill of Materials entspricht nicht dem späteren Verkaufspreis der Konsole. Sie beschreibt lediglich die Kosten, die Sony für die Herstellung eines einzelnen Geräts entstehen.

Wie hoch der endgültige Preis ausfallen würde, hängt unter anderem davon ab, ob Sony bereit wäre, die Hardware zunächst mit Verlust zu verkaufen oder die gestiegenen Kosten an die KäuferInnen weiterzugeben.

Und da sind wir kurz beim offiziellen Teil: Bei einer Q&A-Runde erklärte Sony ganz aktuell und unter konkreter Bezugnahme des Fragestellers auf „die Plattform der nächsten Generation“, man habe grundsätzlich nicht vor, Hardware mit erheblichem Verlust zu verkaufen. Es sei „nicht realistisch, alle gestiegenen Komponentenkosten zu absorbieren“ und man beobachte den Markt weiterhin sorgfältig.

Komponentenknappheit bleibt das große Problem

Als Hauptgrund für die steigenden Kosten gilt laut den Berichten weiterhin die anhaltende Knappheit wichtiger Komponenten. Vor allem die hohe Nachfrage durch KI-Rechenzentren soll die Preise für Speicher und andere Hardwarebauteile in die Höhe treiben. Diese Gründe werden jetzt natürlich schon länger genannt.

KeplerL2 geht außerdem davon aus, dass eine spätere Veröffentlichung die Situation nicht zwangsläufig verbessern würde. Da die Hardware der PS6 bereits seit längerer Zeit festgelegt sei, könne Sony auf die Entwicklung der Bauteilpreise kaum noch reagieren. Offiziell angekündigt wurde die PlayStation 6 bislang allerdings noch nicht. Entsprechend sollten die aktuellen Informationen trotz der guten Trefferquote des Insiders weiterhin als Gerücht betrachtet werden.

Es gibt auch schon Gerüchte um eine mögliche Abwärtskompatibilität zur neuen Konsole sowie um ein mögliches Veröffentlichungsfenster, das eventuell noch länger dauern könnte als erwartet. Was haltet ihr von diesen Preisgerüchten? Überraschen sie euch, oder habt ihr längst damit gerechnet?

via The Gamer, VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment