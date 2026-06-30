Neue Hinweise auf überarbeiteten „Switch 2“-Bildschirm – die nächste Revision wird vermutet

Erst vor wenigen Wochen bestätigte sich, dass Nintendo für den europäischen Markt eine überarbeitete Nintendo Switch 2 plant. Hintergrund ist eine neue EU-Verordnung, die den Austausch des Akkus erleichtern soll. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Nintendo möglicherweise noch ein weiteres Bauteil überarbeitet.
Auslöser ist, nach Angaben von Nintendo Everything, ein Eintrag auf einer chinesischen Handelsplattform, auf der ein bislang unbekanntes LCD-Panel für die „Switch 2“ aufgetaucht sein soll. Während die aktuelle Konsole auf ein Display von Innolux setzt, stammt das neue Modell offenbar von Sharp.
Neues Display statt kleiner Modellpflege?
Laut Nintendo Patents Watch trägt das Display die Modellnummer LS079T1SX10P, aus der sich mehrere Details ableiten lassen. Demnach handelt es sich um ein 7,9 Zoll großes LTPS-LCD von Sharp mit einer 1080p-Auflösung. Auffällig ist außerdem, dass das neue Panel über eine andere Schaltung, einen neuen Anschluss sowie veränderte Kabel verfügt. Das könnte auf eine größere Überarbeitung statt einer bloßen kleinen Revision hindeuten.
Bereits in einem früheren Finanzbericht hatte Sharp erklärt, dass das Werk in Hakusan seine Produktion für mobile Anwendungen ab Ende 2025 ausgebaut habe. Ob dies tatsächlich mit einer neuen Switch-2-Version zusammenhängt, bleibt allerdings offen.
Die Entscheidung für ein LCD-Display sorgte bei der Vorstellung der Switch 2 für Diskussionen, nachdem Nintendo zuvor mit der Nintendo Switch OLED bereits ein OLED-Modell veröffentlicht hatte. Zudem wurde der Bildschirm unter anderem für seine vergleichsweise langsamen Reaktionszeiten kritisiert, die bei schnellen Kamerabewegungen zu Unschärfen führen können.
Bislang hat Nintendo eine mögliche Display-Revision jedoch nicht offiziell angekündigt. Entsprechend sollten die aktuellen Informationen zunächst als Gerücht betrachtet werden.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
10 Kommentare
Und haben sich dafür auch nachträglich ne menge Kritik eingefangen. Digital Foundry kann auch weiterhin hilfreich sein, wenn man die selbstverliebten Klabautermänner rund um John Linneman nicht wie die Technik-Götter anbetet.
Im Kritik-Fokus stand damals aber größtenteils wohl das HDR. Worüber ich absolut nichts negatives berichten kann. Dass man diesen Blur-Effekt bei schnellen Kamerafahrten hat, da wurde mit einigen Updates bereits stark nachgebessert. Ich wurde davon, und ich bin echt empfindlich bei so etwas, noch nicht einmal negativ beeinflusst beim zocken.
Ich selbst bin aber halt auch kein Technik-Guru. Aber der allgemeine Konsens ist, von allem, was ich so aufgeschnappt habe, die Nutzer der Switch 2 höchst zufrieden mit dem Bildschirm sind, obwohl es kein OLED und eben "nur" ein IPS-LCD Display ist. Aber bereits das Steam Deck hatte mir da zuvor echt gut gefallen.
Was eben auch zur Wahrheit gehört, das Display frisst halt auch ne menge Saft von der Switch 2. Die Konsole verbraucht allgemein deutlich mehr Power, wenig überraschend, als die Switch 1 und allen voran das OLED-Model. Aber das Display ist ein echter Energiefresser. Man sollte die Helligkeit also wirklich weit runterstellen. Nen wirklichen Nachteil dadurch hat man sowieso nicht, genau wie so viele andere mobilen Geräte kann man die Helligkeit so weit aufdrehen, dass es für den Normalgebrauch völlig unnötig ist, den Regler so weit aufzudrehen.
Ein OLED-Display würde die Akkulaufzeit vermutlich um ne weitere Stunde erhöhen. Dass man zu Sharp nun wechselt würde mich dennoch nicht wundern. Ich vermute, man möchte hier Kosten einsparen. Ob man mit den neuen Panels eben die Reaktionszeit des Bildschirms verbessern kann und ob dieses neue Panel weniger Energie frisst, wird man abwarten müssen, bis es so weit ist. Aber eine vollumfängliche Revision inklusive OLED-Switch 2 sehe ich erstmal nicht bei den ganzen gestiegenen Kosten.
Ich finde das aktuelle Panel auch okay und das "Schlieren" ist mir gar nicht aufgefallen, obwohl ich ebenfalls sehr empfindlich auf sowas reagiere. Allerdings ist der Screen für mich nur "okay", weil er wirklich spiegelt wie Sch..., selbst auf der höchsten Helligkeitsstufe und bei minimaler Sonneneinstrahlung. Da finde ich sogar das Panel meines DSi XL angenehmer, da "antispiegelnder". *Neurologismus unlocked*
3D ist bei den Panel- und bei den Display-Herstellern "langsam" wieder im kommen...
Also in Form von "Next Gen 3D " ...
Das von vor 15 Jahren haben sie eigentlich abgeschrieben.
Ob das Panel von Sharp in Verbindung mit irgendeiner Nintendo-Hardware etwas von "Next Gen 3D " hat ... weiß nich...
Ob es Überhaupt was mit 3D zu tun hat ... weiß nich...
Aber mir kommt 3D am plausibelsten vor.
Zumal Sharp wohl schon vor 20 Jahren und in der Zwischenzeit solche Panels teilweise auch speziell für 3D entwickelt hat.
Könnte aber auch nen Touchscreen werden...
Oder gar ne Kombi (also 3D-Touchscreen) .
@Somnium Ja, HDR, aber auch die Response Time wurde explizit bemängelt.
Mir ist das wumpe. Ich zock zu 99% im Handheld-Modus und bin zufrieden mit der Bildqualität.
@b1ackia Danke für die Links! Dachte, das wäre allgemein auf das LTPS-LCD-Display bezogen.^^" Finde DF hier aber etwas zu harsch. Die Bildqualität ist gegenüber der alten Switch trotz gleicher Display-Technik nochmal deutlich verbessert worden. Das hier kein HDR wie am Fernseher zu erwarten ist, war von vornherein klar. Da haben sie mit ach und krach noch die unterste Grenze erreicht, um damit werben zu können. Und auch bei der Response-Time frage ich mich, welche Spiele man für das beschriebene Ghosting eigentlich zocken muss. Weder auf meinen alten Handhelds von Nintendo noch am PC mit 75 Hz Display hab ich da je Probleme bemerkt. Vielleicht bin ich dafür weniger sensibel.
Also ich finde das Display der Switch 2 sehr gut und hoffe, dass ein etwaiges neues Display dem in nichts nachsteht, im besten Fall sogar noch kleine Verbesserungen bietet.
@Schattenflamme Also an 3D glaube ich nicht, wäre sogar froh, wenn sie diese Technik ruhen lassen. Dachte bei meinem 3DS XL vor mittlerweile 14 Jahren auch "OK, das wird richtig geil mit 3D!". War auch ein schöner 3D-Effekt bei manchen Spielen, besonders auf dem New 3DS XL wurde die Technik durch die Fokusierung auf die Augen nochmal angenehm stabiler. Aber ich hab 3D immer nurz kurz angehabt, bevor ich Kopfschmerzen bekam. Nettes Feature, auch beeindruckend, aber nicht für jeden geeignet. Dann lieber auf gute, normale Bildqualität fokussieren.