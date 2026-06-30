Neue Hinweise auf überarbeiteten „Switch 2“-Bildschirm – die nächste Revision wird vermutet

Erst vor wenigen Wochen bestätigte sich, dass Nintendo für den europäischen Markt eine überarbeitete Nintendo Switch 2 plant. Hintergrund ist eine neue EU-Verordnung, die den Austausch des Akkus erleichtern soll. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Nintendo möglicherweise noch ein weiteres Bauteil überarbeitet.

Auslöser ist, nach Angaben von Nintendo Everything, ein Eintrag auf einer chinesischen Handelsplattform, auf der ein bislang unbekanntes LCD-Panel für die „Switch 2“ aufgetaucht sein soll. Während die aktuelle Konsole auf ein Display von Innolux setzt, stammt das neue Modell offenbar von Sharp.

Neues Display statt kleiner Modellpflege?

Laut Nintendo Patents Watch trägt das Display die Modellnummer LS079T1SX10P, aus der sich mehrere Details ableiten lassen. Demnach handelt es sich um ein 7,9 Zoll großes LTPS-LCD von Sharp mit einer 1080p-Auflösung. Auffällig ist außerdem, dass das neue Panel über eine andere Schaltung, einen neuen Anschluss sowie veränderte Kabel verfügt. Das könnte auf eine größere Überarbeitung statt einer bloßen kleinen Revision hindeuten.

Bereits in einem früheren Finanzbericht hatte Sharp erklärt, dass das Werk in Hakusan seine Produktion für mobile Anwendungen ab Ende 2025 ausgebaut habe. Ob dies tatsächlich mit einer neuen Switch-2-Version zusammenhängt, bleibt allerdings offen.

Die Entscheidung für ein LCD-Display sorgte bei der Vorstellung der Switch 2 für Diskussionen, nachdem Nintendo zuvor mit der Nintendo Switch OLED bereits ein OLED-Modell veröffentlicht hatte. Zudem wurde der Bildschirm unter anderem für seine vergleichsweise langsamen Reaktionszeiten kritisiert, die bei schnellen Kamerabewegungen zu Unschärfen führen können.

Bislang hat Nintendo eine mögliche Display-Revision jedoch nicht offiziell angekündigt. Entsprechend sollten die aktuellen Informationen zunächst als Gerücht betrachtet werden.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft