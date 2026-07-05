Star Fox legt den stärksten Launch der Serie seit 20 Jahren in Japan hin

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 22. Juni bis zum 28. Juni 2026 liegen vor. Gleich drei Neueinsteiger schaffen es dabei in die Top 10. Das neue Star Fox für Switch 2 erwartungsgemäß auf Platz eins.

Star Fox für Switch 2 darf dabei als erfolgreicher Launch bezeichnet werden. Das Spiel stellte seine drei Vorgänger in den Schatten und ist damit das erfolgreichste Star Fox der letzten 20 Jahre. 41.680 Einheiten wurden im japanischen Handel physisch verkauft.

Die 3D-Neuauflage für Nintendo 3DS schaffte es 2011 auf 36.858 Einheiten, das Wii-U-Abenteuer Star Fox Zero launchte mit 25.238 Einheiten und Star Fox Command kam 2006 auf Nintendo DS auf 27.425 Einheiten. Besser lief’s zuvor nur auf dem GameCube mit Assault (79.786) und Adventures (133.871) – das originale Star Fox kam auf 113.336 Einheiten.

Das beliebte Star Fox 64 launchte mit 75.595 Einheiten zu einer Zeit, als es noch keine digitalen Sales gab – diesen Launch dürfte Star Fox für Switch 2 bei einer Digital-Physical-Ratio von etwa 50 zu 50 übertreffen. Game Data Library lieferte die Vergleichszahlen.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Star Fox (Nintendo, 06/25/26) – 41.680 (New)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 28.543 (1.410.570)

[NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 16.950 (146.335)

[SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/03/26) – 6.483 (41.508)

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 5.870 (1.069.925)

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 4.521 (2.979.306)

[NSW] Medabots Card Robattle RB (Imagineer, 06/25/26) – 4.348 (New)

[NSW] Blackish House ←sideZ -Retour- (Edia, 06/02/26) – 4.114 (New)

[SW2] The Adventures of Elliot (Square Enix, 06/18/26) – 4.077 (27.751)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.353 (4.229.124)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 24.879 (5.965.379)

PS5 Digital – 8.797 (1.332.982)

Switch OLED – 4,030 (9.597.288)

Switch Lite – 2.553 (6.984.496)

PS5 Pro – 832 (365.206)

Switch – 485 (20.302.623)

PlayStation 5 – 267 (5.920.949)

Xbox Series X – 180 (328.017)

Xbox Series S – 133 (342.607)

Xbox X Digital – 48 (32.503)

via Gematsu, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios