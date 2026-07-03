Square Enix bringt Final Fantasy VII Rebirth: Dear Destiny in den Westen

Viele Fans der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII haben sich einen DLC zu Final Fantasy VII Rebirth gewünscht. Das war nicht abwegig, schließlich hat auch Final Fantasy VII Remake mit Yuffies Episode „INTERmission“ eine DLC-Erweiterung erhalten.

Doch Naoki Hamaguchi erteilten den DLC-Wünschen frühzeitig eine Absage, auch wenn man innerhalb des Teams ebenfalls den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet hatte. Grund: möglichst schnell den dritten Teil fertigstellen. Inzwischen wissen wir, dass der Final Fantasy VII Revelation heißt.

Zwischenzeitlich gab es einen kleinen Trost für Fans, als Square Enix im November das neue Final Fantasy VII Rebirth: Dear Destiny angekündigte. Es handelte sich allerdings nicht um einen DLC, schon gar nicht ist „Dear Destiny“ spielbar. Vielmehr erwartet uns hier ein weiterer Roman von Kazushige Nojima, der sich vor allem um Tifa und Aerith dreht. Allein: der war bis dato nur für Japan geplant.

Wie Square Enix heute bekannt gibt, erscheint „Dear Destiny“ aber in einer englischen Übersetzung auch bei uns im Westen. Der Roman ist seit Januar 2026 in Japan erhältlich und soll im Frühjahr 2027 hierzulande erscheinen.

Kazushige Nojima ist nicht nur Szenario-Autor des Originalspiels, sondern schrieb auch Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts* – auf diesem Roman baut „Dear Destiny“ auf und gibt weitere Einblicke zu Tifa und Aerith, bevor sie der Gruppe beitraten, die wir im Spiel durch die „Final Fantasy VII“-Welt steuern. Auch Clouds Shinra-Vergangenheit findet Erwähnung.

Der Square Enix Store beschreibt: „Tifa kämpft mit schmerzhaften Erinnerungen an Nibelheim, während sie versucht, im Seventh Heaven ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich gleichzeitig den Ermittlungen der Turks gegen Avalanche zu entziehen.“

Und weiter: „Aerith findet ihren Platz als Blumenverkäuferin in Midgar, während sie sich ständig Gedanken macht und sich Sorgen um das Verschwinden einer ihr sehr lieben Person macht. Und ein Engel erhebt sich aus einer verfallenen Kirche und führt zu einem Wiedersehen in den Slums von Sektor 7, das die Räder des Schicksals in Bewegung setzen wird. Dieser Band enthält außerdem eine Bonus-Kurzgeschichte, die während Clouds Zeit als Shinra-Soldat spielt.“

Wird es eine deutsche Übersetzung von Dear Destiny geben?

Das ist bisher offen. Auf eine deutsche Version von Traces of Two Pasts warten wir bislang vergeblich. Diese Ehre wurde allerdings zuletzt Final Fantasy VII: The Kids Are Alright* zuteil. In diesem Buch erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Leslie und Kyrie, die ihr vielleicht erst aus dem Remake kennt. Da heißt es also nur: abwarten.

Das Cover zu Dear Destiny:

Bildmaterial: Square Enix