Square Enix bringt Final Fantasy VII Rebirth: Dear Destiny in den Westen

Viele Fans der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII haben sich einen DLC zu Final Fantasy VII Rebirth gewünscht. Das war nicht abwegig, schließlich hat auch Final Fantasy VII Remake mit Yuffies Episode „INTERmission“ eine DLC-Erweiterung erhalten.
Doch Naoki Hamaguchi erteilten den DLC-Wünschen frühzeitig eine Absage, auch wenn man innerhalb des Teams ebenfalls den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet hatte. Grund: möglichst schnell den dritten Teil fertigstellen. Inzwischen wissen wir, dass der Final Fantasy VII Revelation heißt.
Zwischenzeitlich gab es einen kleinen Trost für Fans, als Square Enix im November das neue Final Fantasy VII Rebirth: Dear Destiny angekündigte. Es handelte sich allerdings nicht um einen DLC, schon gar nicht ist „Dear Destiny“ spielbar. Vielmehr erwartet uns hier ein weiterer Roman von Kazushige Nojima, der sich vor allem um Tifa und Aerith dreht. Allein: der war bis dato nur für Japan geplant.
Wie Square Enix heute bekannt gibt, erscheint „Dear Destiny“ aber in einer englischen Übersetzung auch bei uns im Westen. Der Roman ist seit Januar 2026 in Japan erhältlich und soll im Frühjahr 2027 hierzulande erscheinen.
Kazushige Nojima ist nicht nur Szenario-Autor des Originalspiels, sondern schrieb auch Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts* – auf diesem Roman baut „Dear Destiny“ auf und gibt weitere Einblicke zu Tifa und Aerith, bevor sie der Gruppe beitraten, die wir im Spiel durch die „Final Fantasy VII“-Welt steuern. Auch Clouds Shinra-Vergangenheit findet Erwähnung.
Der Square Enix Store beschreibt: „Tifa kämpft mit schmerzhaften Erinnerungen an Nibelheim, während sie versucht, im Seventh Heaven ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich gleichzeitig den Ermittlungen der Turks gegen Avalanche zu entziehen.“
Und weiter: „Aerith findet ihren Platz als Blumenverkäuferin in Midgar, während sie sich ständig Gedanken macht und sich Sorgen um das Verschwinden einer ihr sehr lieben Person macht. Und ein Engel erhebt sich aus einer verfallenen Kirche und führt zu einem Wiedersehen in den Slums von Sektor 7, das die Räder des Schicksals in Bewegung setzen wird. Dieser Band enthält außerdem eine Bonus-Kurzgeschichte, die während Clouds Zeit als Shinra-Soldat spielt.“
Wird es eine deutsche Übersetzung von Dear Destiny geben?
Das ist bisher offen. Auf eine deutsche Version von Traces of Two Pasts warten wir bislang vergeblich. Diese Ehre wurde allerdings zuletzt Final Fantasy VII: The Kids Are Alright* zuteil. In diesem Buch erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Leslie und Kyrie, die ihr vielleicht erst aus dem Remake kennt. Da heißt es also nur: abwarten.
Das Cover zu Dear Destiny:
Bildmaterial: Square Enix
8 Kommentare
Die Bücher wollte ich langsam eh nach und nach mal schmökern und zum Glück reicht ne englische Übersetzung mir da auch.
Aber schon schade, dass das nicht mehr so gegeben ist mit ner deutschen. Früher kamen ja doch einige FF Romane auch auf deutsch raus. Haben die sich für die Verlage nicht so rentiert, sodass kein Interesse an den Lizenzen mehr besteht?
Die Lizenz müsste weiterhin bei Panini liegen, die zuvor auch alle anderen auf deutsch veröffentlichten Romane gebracht haben (einschließlich einigen FFXIV Romanen und den aktuellen FFVII Roman The Kids are alright). Square Enix Books müsste im Westen einen Publishing-Deal mit Penguin-Books haben (Random House). Und Penguin Books veröffentlicht halt auch ganz normal in Deutschland Bücher, allerdings nichts, was Square Enix bringt. Dass es hier so langsam voran geht wird wohl eben daran liegen, dass die Rechte noch bei Panini liegen und diese noch nicht ausgelaufen sind, sonst hätte man vermutlich schon nen besseren Release-Fluss in Deutschland.
Zum Beispiel, The Dawn of the Future (die gecancelten FFXV DLC's als Buch umgesetzt) ist nie in Deutschland erschienen.
Ich habe mir mal die Produktseite zu Dear Destiny angeschaut im SE Store, wo man es vorbestellen kann, aber habe dort noch keine Infos zur Sprache der Übersetzung entdeckt.
@Somnium Da ist halt für mich auch die Frage - ist das denn so, dass es eine einzige Lizenz ist? Ich kenn mich da nicht so aus, aber ging irgendwie davon aus, dass z.B. die Romane zu FF XIV, XIII und auch "Der Blick nach vorn" zwar alle bei Panini erschienen, aber jeweils verschiedene Lizenzen sind. Und auch nicht alles an FF Büchern was auf deutsch erscheint kommt über Panini. Die Ultimanias in etwa erscheinen bei Carlsen und auch da ziehts sichs gerne mal mit dem Release.
Gerade weils verschiedene Verlage gibt und einige FF-Bücher in letzter Zeit bisher dennoch keine deutschen Ausgaben bekommen haben frag ich mich halt, warum? Wie gesagt, hab mich noch nicht so ausgiebig mit dem ganzen Lizenzthema beschäftigt.
Das interessiert mich aber tatsächlich Auch.
Könnte ja nächste Woche auch einfach mal bei den Verlagen anrufen und fragen.
Ich mein, Die müssten es ja (aus Erster Hand) Selbst wissen.
Da steht fett gedruckt SPRACHE: Englisch