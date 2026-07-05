„Das ist es, was Angst macht“ – Hideo Kojima über das Ende physischer Medien

Die Entscheidung von Sony, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, sorgt weiter für Diskussionen. Nun hat sich auch Hideo Kojima beim Filmfestival „Il Cinema in Piazza“ in Italien zu Wort gemeldet. Die Aussagen wurden von Genki auf Twitter übersetzt, „abgesegnet“ von einem Reweet durch Kojima selbst.
„Du bist ja nicht selbst im Besitz der Daten“
Kojima machte deutlich, dass ihn die Entwicklung traurig stimmt: „Da die Produktion 2028 eingestellt wird – es geht hier zwar um Videospiele, aber ich bin mit physischen Datenträgern aufgewachsen, daher finde ich das wirklich traurig. Derzeit kaufe ich mir viele Blu-rays, zum Beispiel verschiedene Filme, und auch CDs.“
Besonders kritisch sieht er eine mögliche Zukunft, in der Inhalte ausschließlich per Streaming verfügbar sind: „Man lädt die Daten nicht herunter, sondern greift über ein Abonnement direkt darauf zu. Das hat zur Folge, dass man die Daten eigentlich gar nicht selbst besitzt.“
Seiner Ansicht nach könne sich der Zugriff auf Inhalte jederzeit ändern – etwa durch politische Entwicklungen oder Entscheidungen der Betreiber: „Das ist es, was Angst macht.“ Zum Abschluss richtet Kojima noch einen Appell an Fans: „Was also im Jahr 2028 mit Videospielen passiert, könnte auch mit Filmen passieren. Ich möchte, dass ihr das alle im Hinterkopf behaltet.“
Kojima als Nostradamus
Interessant ist dabei, dass Kojima bereits 2021 sehr ähnliche Gedanken auf Twitter veröffentlichte. Damals schrieb er, dass Menschen künftig digitale Inhalte womöglich nicht mehr selbst besitzen würden und der Zugriff jederzeit verloren gehen könnte. Nach Sonys jüngster Ankündigung wird dieser Beitrag nun erneut vielfach geteilt – für viele Fans wirkt er heute beinahe wie eine erstaunlich treffende Vorhersage.
Was ist eure Meinung? Stimmt ihr Kojima zu oder habt ihr eine andere Sichtweise?
via Genki, Bildmaterial: Kojima Productions
10 Kommentare
Das wäre dann eine Genossenschaft und das funktioniert schon hier nur mit den richtigen Leuten und in kleineren, einzelnen Betrieben. Ein schönes Gegenmodell zu Betrieben und Firmen mit hierarchischer Personalstruktur, bei Sony kann ich mir das allerdings nicht vorstellen. Die internationale Struktur, die Geschäftsform als Aktiengesellschaft und die schiere Größe machen das praktisch unmöglich.
Das hatten wir ja letztens bei Prevs Kolumne feststellen dürfen: So sehr es mich als Retail-Käufer auch ärgert, der Trend hin zu Digital ist nicht von der Hand zu weisen. Das solche Faktoren wie DLCs, teilweise reine Online-Veröffentlichungen, Abo-Services etc. mit reinspielen ist mir auch bewusst und verfälscht die Statistik sicherlich zugunsten der digitalen Seite. Aber die Verkäufe für Discs waren leider unumstritten rückläufig. Jeder von uns kann seinen Teil beitragen, um die Retail-Käufe anzukurbeln und viele von uns dürften das auch fleißig getan haben (siehe Champloos Backlog-Thread; der war wohl am eifrigsten).
Es stimmt, am Ende verlieren wir alle - und zwar die Möglichkeit zu wählen. Und Sonys Entscheidung hat nicht nur auf die Playstation gravierende Auswirkungen. Die kürzliche Meldung, das die Produktion von 600.000 Blu-rays täglich in einem europäischen Standort eingestellt wird, trifft zur Hälfte die Marke Playstation und zur anderen Hälfte den Film-Markt. D.h. auch die Veröffentlichung von Film-Blurays wird Stück für Stück zurückgefahren, trotz solch positiver Meldung, dass die Leute aufgrund des plötzlichen Wegfalls von Filmen und Serien sich langsam wieder mehr den physischen Medien zuwenden.
Jeder Hersteller hat die Macht über seine Produkte und deren Veröffentlichungen. Daran ist nichts zu rütteln. Bei Sony reicht der Einfluss mit dieser Entscheidung noch weiter, da sie sowohl an der Entwicklung als auch Produktion der Blu-ray Discs maßgeblich beteiligt waren. Und die Tragweite führen sie uns gerade mit vollendeten Tatsachen vor Augen und selbst wenn sie die Entscheidung auf die PS7 und 2035 verschoben hätten: Irgendwann wären wir wieder am selben Punkt angelangt.
Ich halte die Entscheidung von Sony auch für verfrüht und zu plötzlich; ein schrittweiser Rückbau wäre auch schon hart genug gewesen. Aber am Ende trifft Sony für sich und beteiligte Firmen diese Entscheidung alleine und wir können uns im Moment nur um Schadensbegrenzung bemühen. Denn nach den letzten Nachrichten muss ich selbst widerwillig eingestehen: Das war kein Schnellschuss. Das war lange geplant und wird jetzt durchgezogen. Und wir stehen im Moment mit vielen Fragezeichen da und fragen uns, wie die Zukunft aussehen wird. Bislang dachten wir mit unserem Kaufverhalten Einfluss auszuüben - was bleibt uns ab 2028?
Hat meine Signatur dieses Thema etwa vorausgeahnt? Spaß beiseite...
Wie man in der Grafik sehen kann, begann der starke Wandel etwa ab 2015, als die PlayStation 4 und Xbox One etc. besonders populär wurden. Gleichzeitig wuchsen Plattformen wie Steam immer weiter. Während der Corona-Zeit hat sich dieser Trend noch einmal deutlich beschleunigt, da immer mehr Menschen digitale Spiele aus Bequemlichkeit gekauft haben, anstatt den lokalen Handel zu unterstützen.
Die Folgen sieht man inzwischen deutlich. Immer mehr Fachgeschäfte müssen ihr Sortiment umstellen oder ganz schließen. Mein Computerfachgeschäft hatte diese Entwicklung bereits vor zwei Jahren vorausgesagt. Inzwischen verkauft es fast nur noch Sammelkarten und Figuren. Für mich ist das wirklich schade.
Wünsche Euch noch ein Schöne Sonntag!
Gefäl... geschönte Zahlen. Jeder DLC, jedes digitalonly Game ist mit drin.
Das erklärt Mitunter vll. den noch Stärkeren Anstieg von Digital.
Das erklärt aber Überhaupt Nicht den starken Fall von Physisch.
🙂 Danke, das wünsch ich Dir auch. 😉
Ich hoffe, dass die Evercade VS (über die ich mich seit Tagen hingebungsvoll belese) bis dahin ein üppigeres RPG-Angebot aufweist als aktuell. Vielleicht mache ich mir dann den Spaß und kaufe das Ding symbolisch am Releasetag der PS6.