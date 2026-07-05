„Das ist es, was Angst macht“ – Hideo Kojima über das Ende physischer Medien

Die Entscheidung von Sony, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, sorgt weiter für Diskussionen. Nun hat sich auch Hideo Kojima beim Filmfestival „Il Cinema in Piazza“ in Italien zu Wort gemeldet. Die Aussagen wurden von Genki auf Twitter übersetzt, „abgesegnet“ von einem Reweet durch Kojima selbst.

„Du bist ja nicht selbst im Besitz der Daten“

Kojima machte deutlich, dass ihn die Entwicklung traurig stimmt: „Da die Produktion 2028 eingestellt wird – es geht hier zwar um Videospiele, aber ich bin mit physischen Datenträgern aufgewachsen, daher finde ich das wirklich traurig. Derzeit kaufe ich mir viele Blu-rays, zum Beispiel verschiedene Filme, und auch CDs.“

Besonders kritisch sieht er eine mögliche Zukunft, in der Inhalte ausschließlich per Streaming verfügbar sind: „Man lädt die Daten nicht herunter, sondern greift über ein Abonnement direkt darauf zu. Das hat zur Folge, dass man die Daten eigentlich gar nicht selbst besitzt.“

Seiner Ansicht nach könne sich der Zugriff auf Inhalte jederzeit ändern – etwa durch politische Entwicklungen oder Entscheidungen der Betreiber: „Das ist es, was Angst macht.“ Zum Abschluss richtet Kojima noch einen Appell an Fans: „Was also im Jahr 2028 mit Videospielen passiert, könnte auch mit Filmen passieren. Ich möchte, dass ihr das alle im Hinterkopf behaltet.“

Kojima als Nostradamus

Interessant ist dabei, dass Kojima bereits 2021 sehr ähnliche Gedanken auf Twitter veröffentlichte. Damals schrieb er, dass Menschen künftig digitale Inhalte womöglich nicht mehr selbst besitzen würden und der Zugriff jederzeit verloren gehen könnte. Nach Sonys jüngster Ankündigung wird dieser Beitrag nun erneut vielfach geteilt – für viele Fans wirkt er heute beinahe wie eine erstaunlich treffende Vorhersage.

Was ist eure Meinung? Stimmt ihr Kojima zu oder habt ihr eine andere Sichtweise?

via Genki, Bildmaterial: Kojima Productions