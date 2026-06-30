Cyberpunk: Edgerunners 2 zeigt endlich seinen ersten (richtigen) Trailer

Als Cyberpunk: Edgerunners 2022 auf Netflix erschien, sorgte die Serie schnell für Begeisterung. Sowohl Fans als auch Kritiker feierten die erste Staffel, während Figuren wie Lucy, Rebecca und David innerhalb kürzester Zeit Kultstatus erreichten. Schon länger war bekannt, dass eine zweite Staffel erscheinen würde – diesmal allerdings mit einer komplett neuen Geschichte und neuen Charakteren in Night City.

Nun hat Netflix endlich den ersten (richtigen) Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Dieser gibt einen ersten Blick auf die neue Hauptfigurengruppe, die sich erneut durch die gefährlichen Straßen von Night City schlägt. Viel Action, Gewalt und emotionale Momente scheinen dabei wieder eine große Rolle zu spielen.

Große Fußstapfen für die zweite Staffel

Über die Beziehungen der neuen Figuren verrät der Trailer noch kaum etwas. Stattdessen setzt er vor allem auf Atmosphäre und deutet bereits an, dass auch diese Geschichte (wahrscheinlich) alles andere als glücklich verlaufen dürfte.

Die erste Staffel entwickelte sich für Netflix und Studio Trigger zu einem riesigen Erfolg und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Fortsetzung, die noch im Herbst dieses Jahres auf Netflix erscheinen soll.

Wer bis dahin noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte, sollte außerdem einen Blick auf die aktuelle Cyberpunk: Edgerunners-Kollaboration mit Wuthering Waves werfen. Das große Crossover-Event rund um den Original-Cast der ersten Staffel ist erst vor Kurzem gestartet.

Der neue Trailer:

via Eurogamer, Bildmaterial: Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED, Studio Trigger