Analyst sieht Nintendo weiter auf eigenem Kurs: Physische Spiele sollen bleiben

Mit der Ankündigung von Sony, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, fragen sich viele, ob Nintendo denselben Weg einschlagen könnte. Ein Branchenanalyst hält das jedoch für äußerst unwahrscheinlich – und verweist auf die besondere Strategie des Unternehmens.

„Nintendo wird Nintendo bleiben“

Gegenüber VGC erklärt Mat Piscatella, Senior Director und Branchenberater bei Circana: „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Nintendo das tut, was Nintendo tun will. Ich glaube nicht, dass sie ihre Pläne ändern werden, nur weil Sony oder Microsoft irgendetwas tun. Nintendo wird immer Nintendo bleiben, im Guten wie im Schlechten.“

Nintendo sei schon immer dafür bekannt gewesen, eigene Wege zu gehen – unabhängig davon, welche Entscheidungen die Konkurrenz trifft. Als Beispiele werden hier oft unter anderem das Festhalten an Modulen beim Nintendo 64 oder der Verzicht auf einen DVD-Player beim GameCube genannt.

Physische Spiele bleiben für Nintendo wichtig

Ein weiterer Grund spricht laut Piscatella gegen einen ähnlichen Schritt wie bei PlayStation: Nintendo verkauft nach wie vor einen großen Teil seiner Spiele als physische Versionen. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht entfielen im Geschäftsjahr 2026 54,6 Prozent der Verkäufe auf digitale Versionen. Damit liegt der Anteil physischer Spiele mit knapp 45 Prozent weiterhin deutlich höher als bei den Mitbewerbern, z. B. bei Sony.

Zwar seien physische Versionen für Nintendo vergleichsweise teuer in der Herstellung. Statt sie komplett aufzugeben, setzt das Unternehmen jedoch auf andere Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem höhere Preise für physische First-Party-Spiele sowie die Einführung der Game-Key-Cards auf Nintendo Switch 2. Diese enthalten zwar nicht das vollständige Spiel auf der Karte, sind für viele Fans aber dennoch das geringere Übel im Vergleich zu einer Verpackung, die lediglich einen Download-Code enthält.

Ob Nintendo langfristig ebenfalls vollständig auf digitale Veröffentlichungen umsteigt, bleibt offen. Aktuell spricht jedoch vieles dafür, dass das Unternehmen seiner bisherigen Strategie treu bleibt – und physische Spiele auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden.

via GamesRadar, The Gamer, Bildmaterial: Nintendo