Splatoon Raiders: Nintendo zeigt ausführliche Direct und Gameplay zum Solo-Abenteuer

Gestern, am 30. Juni, hat Nintendo eine rund 15-minütige Direct zu Splatoon Raiders abgehalten. Die Präsentation lieferte einen kompakten Überblick über das, was SpielerInnen ab dem 23. Juli exklusiv auf der Nintendo Switch 2 erwartet.

Im Mittelpunkt stehen die Spiralit-Inseln, die ihr gemeinsam mit dem Surimi Syndicate erkundet. Dort trefft ihr auf zahlreiche Salmoniden, die Fans bereits aus dem Salmon Run der vorherigen Spiele kennen. Neu sind außerdem die Salzmoniden – besonders mächtige Gegner, die als Spitze der Salmoniden-Evolution gelten. Ihre auffällige Salzkruste macht sie zu besonders gefährlichen Gegnern.

Mehr Anpassungen, Koop und RPG-Elemente

Auch das Kampfsystem wurde ausführlicher vorgestellt. Waffen lassen sich individuell anpassen, während verschiedene Tanks und Gadgets zusätzliche Möglichkeiten im Kampf eröffnen. Diese können ebenso verbessert werden wie die Werte der eigenen Figur, etwa durch mehr Lebenspunkte – leichte RPG-Elemente halten damit ebenfalls Einzug.

Darüber hinaus erwarten euch zahlreiche Outfits, drei Schwierigkeitsgrade und ein Koop-Modus, in dem sich sämtliche Missionen gemeinsam absolvieren lassen.

Das war allerdings nur ein erster kleiner Überblick. Weitere Eindrücke findet ihr in unserer Vorschau. Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann sich außerdem die im Anschluss veröffentlichte Nintendo Treehouse-Ausgabe ansehen, in der weitere Spielszenen gezeigt werden.

Die Splatoon Raiders Direct:

Nintendo Treehouse-Ausgabe:

Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo