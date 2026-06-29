Ein Action-Adventure vom Persona-Autor: Virtua Fighter Crossroads stellt den Bakunawa Killer vor

Unter anderem David Hayter und Perona-Autor Shinji Yamamoto sollen Virtua Fighter neu aufstellen. Der neueste Teil der Serie heißt Virtua Fighter Crossroads und wird ein erzählerisches Fighting-Adventure – in der neuen Pressemeldung gar Action-Adventure genannt – mit einer cinematischen Geschichte.

Klingt spannend. Und da die Entwicklung bei RGG Studio stattfindet, denken nicht wenige dabei an die frühen Yakuza-Spiele. Weitere neue Einblicke zu Virtua Fighter Crossroads gibt es heute von der EVO 2026 in Las Vegas, wo SEGA einen brandneuen Trailer präsentiert hat.

Das Video stellt den „Bakunawa Killer“ vor, einen neuen Charakter, der in der Story eine Rolle spielen wird und im Versus-Modus spielbar ist. „Eine Reihe von Angriffen auf Kampfkünstler hat die Straßen von Vilasapara erschüttert, der aufgewühlten Inselstadt, in der die Geschichte des Spiels angesiedelt ist. Der neueste Trailer zeigt den mysteriösen Mann hinter den Angriffen, den Bakunawa Killer, sowie Pai und Cielo, die seiner wahren Identität auf der Spur sind“, erklärt die Pressemeldung weiter.

Während Virtua Fighter Crossroads spielerisch viele neue Wege geht, soll das „Herzstück der Reihe“ aber bewahrt bleiben: „Pure, realistische Kämpfe mit einfacher Steuerung, die sie zu einer festen Größe der Branche gemacht haben.“

Damit der Spagat zwischen Story-Abenteuer und Fighting-Klassiker gelingt, hat sich RGG Studio namhafte Hilfe gesichert. Neben den genannten David Hayter (X-Men, Watchmen; hier als World Building Supervisor) und Shinji Yamamoto (Persona-Serie) als Scenario Writer wirken auch Lead Writer Brad Kane (Autor von Ghost of Tsushima und Lead Writer von As Dusk Falls) sowie Tsuyoshi Furuta (Like a Dragon, Judgment) als Scenario Director am Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: New Virtua Fighter, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio