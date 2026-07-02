Deutsche Night City: Cozy Cyberpunk-Spiel erscheint nach fünf Jahren Entwicklung

Nach mehreren Jahren der Entwicklung steht der Termin für die Veröffentlichung endlich fest: Nivalis Nights, das neue Spiel des Berliner Indie-Studios ION LANDS und Publisher 505 Games, erscheint am 29. September für PC via Steam. Eine Version für den Epic Games Store soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Das Projekt wurde ursprünglich noch unter dem Namen Nivalis angekündigt und gilt als geistiger Nachfolger von Cloudpunk. Creative Director Marko Dieckmann bedankt sich bei der Community für ihre Geduld während der vergangenen fünf Jahre und freut sich darauf, SpielerInnen schon bald in die futuristische Stadt eintauchen zu lassen.

Cyberpunk trifft auf entspannte Lebenssimulation

In Nivalis Nights kehrt ihr in die Neon-Metropole aus Cloudpunk zurück und baut euch dort ein neues Leben auf. Ihr könnt eigene Geschäfte wie Nudelstände, Bars, Restaurants oder Nachtclubs eröffnen, Zutaten selbst anbauen oder angeln, eure Wohnung gestalten und die Stadt zu Fuß oder mit dem Boot erkunden.

Neben dem Management-Aspekt stehen auch die BewohnerInnen der Stadt im Mittelpunkt. Ihr könnt Freundschaften schließen, Geschichten entdecken und sogar eine Romanze eingehen. Einen neuen Trailer gibt es jetzt auch.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nivalis, 505 Games, ION LANDS