Das war … Kalenderwoche 5/2024

Die neue State of Play von Sony, ein Prinz in Nöten, Handheld-Gerüchte, ein geschlossenes Studio und eine perfekte Famitsu-Wertung sorgten für einigen Schwung im News-Betrieb. Daneben fand auch noch eine Ausstrahlung von All Aksys statt. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir noch ein Review und die Februar-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei Sonys neuer State of Play stand etwas überraschend noch nicht Final Fantasy VII Rebirth (PS5) im Zentrum, dafür hatte Hideo Kojima einen großen Auftritt. Hier findet ihr die wichtigsten Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

Bei Ubisoft ist man offenbar mit den Zahlen von Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) nicht zufrieden. Das könnte nun auf die Zukunft der Reihe einen negativen Einfluss haben.

Gleich noch ein Gerücht: Angeblich arbeitet Sony an einem neuen Handheld. Die Details sind noch vage, die Entwicklung wohl erst am Anfang. Man darf gespannt sein, ob und wann wir wieder von dem Projekt hören.

Definitiv am Ende ist jedoch Tokyo RPG Factory, ein Studio von Square Enix. Damit bleibt es bei den drei veröffentlichten Projekten I Am Setsuna, Lost Sphear und Oninaki.

Die Famitsu hat wieder einmal die perfekte Wertung vergeben. Über die vollen 40 Punkte freuen durfte sich dabei Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Es ist das 30. Spiel, welchem diese Ehre zuteilwird. Zuletzt war das bei Street Fighter 6 der Fall.

Auch Aksys Game war mit einer Ausstrahlung von All Aksys präsent. Dabei kündigte man Tokyo Xanadu eX+ für Nintendo Switch an. Auch Otome-Fans kamen erwartungsgemäß auf ihre Kosten, neu ist die Lokalisierung von Despera Drops (Switch). Zudem bringt man die Visual Novel Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch (Switch, PS5) in den Westen. Auch Type-Moon sorgte mit den Ankündigung von Fate/stay night REMASTERED (Switch, PC) für einige Glücksgefühle. Ebenfalls freuen dürfen wir uns auf Retro Mystery Club Vol. 2: The Beppu Case (Switch, PC). Mittlerweile erhältlich ist Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC), wobei es bei Fans offenbar gut ankommt. Ab sofort könnt ihr euch auch mit Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) in den Kampf stürzen.

Nintendos derzeit wichtigster Titel, Mario vs. Donkey Kong (Switch), erhielt neben dem Übersichtstrailer auch eine Demo spendiert. Am 28. Juni erscheint hierzulande SPYxANYA: Operation Memories (PS4, PS5, Switch, PC) und Bandai Namco zeigte auch neues Material aus Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC). Einen neuen Auftritt legte auch Phantom Blade Zero (PS5, PC) hin. Kurz vor der Veröffentlichung zeigte Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) noch den Kampf. Aus SaGa Emerald Beyond (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil) zeigten sich zwei weitere Charaktere. Bereits im März steht Ancient Weapon Holly (PS4, PS5, Switch, PC) an, welches von Acquire stammt.

Aus der Versenkung aufgetaucht ist Earthlock 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), während es von Ufouria: The Saga 2 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) auch eine Handelsversion gibt. Nächste Woche gibt es bereits die Gold-Edition zu Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC), im März gruselt ihr euch dann bei Bedarf mit Alone in the Dark (PS5, Xbox Series, PC) weiter. Auch Starnaut (PC) von Sawaki Takeyasu steht in den Startlöchern. Ebenfalls das Veröffentlichungsdatum hat Shinjuku Soumei (PC) erhalten. Zunächst mit einer Demo auf sich aufmerksam machen will das Rollenspiel Terra Memoria (PS5, Switch, Xbox Series, PC).

Das Mobile-RPG Ex Astris setzt auf ein beinahe in Vergessenheit geratenes Finanzierungsmodell. In einen pixeligen Alptraum will uns A Void Hope (Switch, PC) entführen und Eden Genesis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) braucht zunächst noch eure Unterstützung. Endlich für weitere Plattformen unterwegs ist Kemono Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Weitere DLC-Inhalte liefert nach wie vor Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), während Ed aus Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) noch im Februar folgt. Valentinstag feiert aktuell Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil).

Es folgen noch einige Informationen aus dem Anime-Bereich. So könnt ihr euch Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Zum Training der Säulen in den hiesigen Kinos anschauen. Zunächst nur in Japan schafft es SINoALICE auf die Leinwand. Einen neuen Einblick gab es in Dragon Ball DAIMA. Mit einem Special wurden 25 Jahre Yu-Gi-Oh! gefeiert und auf eine ebenso lange Zeit blickt der Pokémon-Anime zurück. Die Taschenmonster feiern derzeit auch das chinesische Neujahr und sind bei McDonald’s in Japan präsent. Zum Schluss gibt es noch einige neue Details zum Realfilm Sonic the Hedgehog 3.

Damit kommen wir noch zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Dabei haben wir uns den Remote-Player PlayStation Portal (zum Testbericht) von Sony angesehen. In den eigenen vier Wänden funktioniert das System recht gut, außerhalb jedoch eher weniger.

In den Neuerscheinungen im Februar 2024 gibt es zum Monatsende natürlich das große Final-Fantasy-Highlight. Aber schon zuvor ist einiges los!