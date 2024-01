Granblue Fantasy Relink feiert die nahende Veröffentlichung mit dem Launchtrailer

Habt ihr Granblue Fantasy: Relink noch auf dem Plan? Nach einigen Jahren der Wartezeit wird das RPG in wenigen Tagen endlich erscheinen, dabei ist es gefühlt gerade jetzt vor dem Launch wieder ruhig um Relink geworden.

Ihr könnt das selbst ändern. Eine spielbare Demo ist im PlayStation Store verfügbar. Eine „Day One Edition“ für PlayStation 5 könnt ihr bei Amazon* vorbestellen. Die Collector’s Edition ist leider vergriffen.

Granblue Fantasy spielt in der Himmelswelt, einer Welt mit unzähligen schwebenden Inseln inmitten einer endlosen, blauen Weite. Schlüpf in die Rolle als Kapitän einer Himmelsfahrer-Crew, begleitet von einem rauflustigen kleinen Drachen namens Vyrn und einem jungen Mädchen mit geheimnisvollen Kräften namens Lyria. Gemeinsam segelt ihr mit einer schillernden Mannschaft aus Bootskameraden, darunter Könige und Außgestoßene, nach Estalucia, einer sagenumwobenen Insel am Horizont der Himmel.

Wir hatten Granblue Fantasy: Relink im vergangenen Sommer in London anspielen können, unsere Eindrücke lest ihr hier. Im Rahmen der Gamescom hatte Cygames außerdem den konkreten Termin und Details zu einer Sammleredition vorgestellt. Granblue Fantasy: Relink erscheint am 1. Februar für PCs und PlayStation.

Der Launchtrailer zu Granblue Fantasy: Relink:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames