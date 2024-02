Rise of the Ronin liefert euch im neuen Trailer einen Überblick zum Gameplay

Der Auftritt von Rise of the Ronin war nicht nur vorab spekuliert worden, sondern von Sony auch offiziell bereits für diese neue Ausgabe der State of Play versprochen worden.

Überraschend ist das nicht, denn Rise of the Ronin* ist eines der Spiele, für das der Marketing-Plan bereits in Stein gemeißelt sein dürfte. Im Dezember hatte man uns mit dem 22. März 2024 den konkreten Veröffentlichungstermin genannt.

Mit einem neuen Trailer bei der State of Play lenkt man nun das Scheinwerferlicht auf das kampfbasierte Open-World-Action-RPG der Macher hinter Nioh und Ninja Gaiden: Team Ninja. Die Welt von Rise of the Ronin könnt ihr dabei alleine oder im Koop erkunden.

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte. Zur gleichen Zeit breitete sich der Einfluss des Westens inmitten eines Bürgerkriegs zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen aus.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja