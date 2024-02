Die Macher von Silent Hill: The Short Message erklären die Message hinter dem Spiel

Bei State of Play ließ Konami die Bombe platzen. Man kündigte das lange kursierende, aber nie enthüllte Silent Hill: The Short Message an und veröffentlichte das Spiel sogleich. Der neue Silent-Hill-Ableger wird gemischt aufgenommen.

Silent-Hill-Producer Motoi Okamoto ist dennoch stolz: „Das ist der erste Silent-Hill-Teil, den wir euch als Teil der größeren Wiederbelebung der Spielreihe präsentieren.“ Das Spiel beschäftige sich mit bekannten Problemen unserer Zeit, so Oktamoto, und nennt soziale Medien, Bullying, Suizidgefahren und den Kern der Serie – „das Gefühl, physisch verängstigt in eine Ecke gedrängt zu werden“.

„Aus dem Verlangen zu lieben und geliebt zu werden entwickeln sich einfache Probleme und Missverständnisse in Ängste und Hass“, ergänzt Kiichi Kanoh, Szenario Autor des Spiels. „Ich denke, dass genau diese Art von Tragödie die Silent-Hill-Reihe so besonders macht und auch weiterhin Spieler in ihren Bann zieht.“

Und weiter: „Aber selbst wenn sich unsere Spieler in dieser Hoffnungslosigkeit befinden, streben sie nach besseren Zeiten und Hoffnung, weswegen meine Beiträge zu dem Spiel stets im Sinne dessen entwickelt wurden.“

Bildmaterial: Silent Hill: The Short Message, Konami