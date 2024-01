Ex Astris ist ein neues „Premium-Game“ und erscheint im Februar für Mobilgeräte

Wann habt ihr das letzte Mal von einem „Premium-Game“ für Mobilgeräte gehört? Also ein Spiel, das zu einem Festpreis im App Store und bei Google Play an den Start geht. Das ist eher eine Seltenheit, die letzten großen Schlagzeilen macht wohl Super Mario Run.

Arknights-Entwickler Hypergryph geht jetzt gemeinsam mit Publisher Gryphline diesen Weg und veröffentlicht das Mobile-RPG Ex Astris am 27. Februar gegen einen Startpreis von 9,99 Euro in den Mobile-Stores. Dafür soll im Gegenzug ein „erstklassiges RPG-Erlebnis“ geben.

Ex Astris verschlägt euch auf einen Planeten, in dem die Sonne niemals untergeht. Durch zwei massive, ringförmige Stürme wird dieser Planet in zwei unterschiedliche Hemisphären unterteilt. Seltsame Kreaturen und Menschen-ähnliche Wesen erwarten euch. Spielerisch gibt es eine Mischung aus rundenbasiertem Gameplay und temporeicher Action.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Ex Astris, Hypergryph, Gryphline