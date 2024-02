Foamstars: Neue Details zur ersten Season, dem kostenplichtigen Premium-Pass und ein Ausblick

Mit dem Start von Foamstars gleich zum Launch bei PlayStation Plus hat sich Square Enix auch das Rampenlicht bei der State of Play gesichert. Kurz vor dem Start des Schaumparty-Shooters durfte man so einen neuen Trailer präsentieren, ebenso wie die konkreten Details zur ersten Saison „Starry Pop“.

„Starry Pop“ soll die erste von vielen kostenlosen Seasons und wird vom Launch des Spiels am 6. Februar bis zum 8. März 2024 andauern. Die Saison führt gleich neue Spielmodi ein. In der Ranked Party erwarten euch zwei saisonale Events: Ranked Party Lonestar für Einzelspieler und Ranked Party Tribe-Vibe für Mehrspieler. Sichert euch Ränge und sammelt Ranglistenpunkte.

In Extreme Party treten die Foamstars in „All Mel T“-Party alle als Mel T gegeneinander an, während bei der „Invisible“-Party alle Spielenden unsichtbar sind. Wer seinem Gegner zuerst zehn Chills verpasst, gewinnt. Und in Happy FriYAY PArty gibt es nur einen Gewinner und die Möglichkeit, Foamstars-Athlet Tim Tolle, den Star der nächsten Saison, kennenzulernen. Im PlayStation Blog gibt es jeweils noch ein paar mehr Details.

Ein Jahresausblick gewährt zudem einen ersten Blick auf fünf weitere Seasons, die im Rhythmus von fünf Wochen beginnen sollen. Dabei erwarten euch auch neue Charaktere, Karten und weitere Spielmodi. In jeder Season wird es einen neuen Premium-Season-Pass zu 5,99 Euro geben, der verfrühten Zugang zu Inhalten wie neuen Charakteren gibt und zusätzliche kosmetische Items freischaltet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Foamstars, Square Enix, Toylogic