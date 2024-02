Aksys Games bringt Tokyo Xanadu eX+ von Falcom für Nintendo Switch in den Westen

Aksys Games wird Tokyo Xanadu eX+ für Nintendo Switch im Westen veröffentlichen. Diese Pläne stellte man am Abend bei All Aksys vor. Schon im Juni soll es so weit sein, das wäre dann genau ein Jahr nach der Veröffentlichung der Portierung in Japan.

Es wird eine Handelsversion im Aksys Games Online Store geben und wenn alles wie bei den letzten Otome-Veröffentlichungen von Aksys verläuft, dann auch eine physische Edition im freien Handel.

Tokyo Xanadu erschien in Japan ursprünglich für PlayStation Vita, bekam dann 2016 eine verbesserte und inhaltlich erweiterte Portierung für PS4 spendiert. Im Folgejahr schaffte es diese Fassung dann auch auf PS4 und PCs in den Westen. Die Switch-Version blieb man uns bislang schuldig.

Die neue Switch-Version soll auf der PS4-Version basieren, natürlich gibt es eine angepasste Steuerung und den neuen „High-Speed Mode“, den Fans schon aus den Serien Trails und Ys kennen. Außerdem sind alle bisherigen DLC und Kostüme enthalten.

Vor zehn Jahren ereignete sich in Tokio ein sehr starkes Erdbeben, welches den Alltag der Menschen völlig durcheinander brachte. Langsam kehrt wieder eine Routine in die Stadt ein, doch wenn man der Wahrheit ins Auge blickt, bemerkt man, dass die Normalität sich noch längst nicht wieder eingestellt hat. Als das Beben die Erde aufriss, tauchte eine Schattenwelt auf, die auch „Eclipse“ genannt wird. Eure Aufgabe ist es, die Legionen, die sich in dieser Welt befinden, zu vernichten.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Tokyo Xanadu eX+, Aksys Games, Falcom