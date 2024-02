Hoyoverse macht es endlich offiziell: Zenless Zone Zero erscheint für PlayStation 5

Bei der State of Play hat Hoyoverse endlich die PS5-Version zu Zenless Zone Zero offiziell gemacht. Dazu gab es in der Vergangenheit schon einige Hinweise, doch Hoyoverse blieb bis dato bei der Bezeichnung „Konsolenversion“ – neben Mobilgeräten und PCs.

Zenless Zone Zero spielt in einer post-apokalyptischen Großstadt und möchte eine „fesselnde Geschichte mit futuristischem Kunststil“ sowie „unverwechselbaren Charakteren“ und einem „Action-orientierten Kampfsystem“ bieten. Wir haben den Titel bei der Gamescom angespielt, lest hier unsere Eindrücke. Eine ausführliche Einführung findet ihr auch im PlayStation Blog.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo