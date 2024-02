Final Fantasy VII Rebirth: Sony konkretisiert die Uhrzeit zur State of Play zum Spiel

Nachdem Kojima minutenlang (und nicht weniger aufregend) Death Stranding 2: On the Beach präsentieren konnte, schaute der geneigte Final-Fantasy-Fan schon nervös auf die Uhr. Die 40 Minuten, auf welche die State of Play angesetzt war, waren abgelaufen.

Sony vertröstete die wartende Rebirth-Gemeinde in den letzten Sekunden der Show dann auf den 6. Februar 2024. Dann wird es eine Spezialausgabe von State of Play geben, die sich ganz Final Fantasy VII Rebirth widmet.

Sony konkretisierte jetzt die Uhrzeit, denn die hatte man an diesem Tag nicht genannt. Wir müssen uns hierzulande entweder den Wecker stellen, oder lange wach bleiben. Dank Zeitschiebung sind wir erst am 7. Februar um 00:30 Uhr dran. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch also.

Es soll dann neue Gameplay-Einblicke und „aufregende Neuigkeiten“ geben. Ihr dürft selber eure Tipps in den Kommentaren abgeben, was das bedeuten könnte.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix