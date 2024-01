Zum Abschied von Ash: Die ikonischsten Momente aus 25 Jahren Pokémon-Anime

Pokémon-Fans müssen sich von Ash Ketchum verabschieden. In Pokémon Horizonte: Die Serie ist der 10-Jährige nicht mehr zu sehen, sondern wird durch zwei neue Protagonisten ersetzt. Zuvor gab es zahlreiche Staffeln mit Ash, die der offizielle YouTube-Kanal von Pokémon jetzt zum Abschied noch einmal Revue passieren lässt.

Das Video beginnt mit einer Szene aus Folge 3 der ersten Staffel. Ash schickt hier sein Tauboga in den Kampf und tritt gegen Team Rocket an. Es muss sich gegen Smogon und Rettan gleichzeitig durchsetzen.

Daraufhin sehen wir den finalen Kampf zwischen Ash und Delion. Pikachu kann sich im Finale gegen Glurak durchsetzen und Ash wird damit zum Pokémon-Champ, dem allerbesten Trainer.

Im Anschluss gibt es noch weitere ikonische Szenen aus dem Anime, in denen gleichzeitig die Premiere und der letzte Auftritt der folgenden Charaktere zu sehen ist:

Schiggy-Meute

Team Rocket

Misty und Rocko

Pikachu

Die aktuell noch in Deutschland laufende, letzte Staffel mit Ash erscheint am 23. Februar übrigens in einem 5-Disc-Set. Die letzte Folge der Staffel wird Anfang Februar bei TOGGO ausgestrahlt, bevor am 10. Februar der Startschuss für die neue Staffel Pokémon Horizonte fällt.

Von damals bis heute:

Bildmaterial: Ash Ketchum, The Pokémon Company