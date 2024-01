Gibt es das perfekte Spiel? Klar, Like a Dragon: Infinite Wealth zum Beispiel – sagt die Famitsu

Habt ihr mal wieder Lust auf ein perfektes Spiel? Sucht nicht weiter, es ist gerade erschienen! Like a Dragon: Infinite Wealth ist seit einigen Tagen hierzulande erhältlich. In der aktuellen Ausgabe der Famitsu räumt es den legendären „Perfect Score“ ab.

Anders als die meisten westlichen Magazine verteilt die Famitsu die „perfekte Wertung“ schon von Anfang an, inzwischen seit über 35 Jahren und nur sehr, sehr ausgewählt. Die Spiele, welche den „Perfect Score“ erhalten haben, sind gewissermaßen also eine Art „Hall of Fame“ der Industrie. 30 Spiele haben die Auszeichnung jetzt bekommen.

Der letzte Titel, dem diese Ehre zuteilwurde, war Street Fighter 6. Zuvor holte sich auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom diese besondere Auszeichnung ab. Es waren die einzigen „Preisträger“ 2023. Vor 2023 gab es eine längere Durststrecke.

2020 wurde Ghost of Tsushima mit 40/40 Punkten bedacht, davor war es 2019 Death Stranding – ein nicht unumstrittener Perfect Score. Sowohl das Famitsu-Maskottchen als auch der Verlagschef Hirokazu Hamamura sind im Spiel verewigt. Hideo Kojima vereinte damit vier der „Perfect Scores“ auf sich.

Für die Zelda-Reihe war „Tears of the Kingdom“ übrigens schon der fünfte „Perfect Score“. Ocarina of Time war 1998 die erste perfekte Wertung der Famitsu, Wind Waker und Skyward Sword dürften kontroverser gewesen sein als Breath of the Wild.

Jetzt also Like a Dragon: Infinite Wealth. Auch für die Yakuza-Serie ist es nicht der erste „Perfect Score“: Schon 2012 holte sich Yakuza 5 diese Wertung. Publisher Sega vereint damit vier „perfekte Wertungen“ auf sich. Auch Bayonetta (2009) und 428: Shibuya Scramble (2008) schafften das.

Achja, die aktuellen Wertungen der Famitsu im Überblick:

Harpoon Shooter! Nozomi – 7/7/7/7 [28/40]

The Inquisitor – 8/7/6/7 [28/40]

Like a Dragon: Infinite Wealth – 10/10/10/10 [40/40]

