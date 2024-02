Der neue Trailer zu Death Stranding 2: On The Beach lässt Fans mit offenen Mündern zurück

Kojima-Fans hatten gehofft, dass der Meister im Rahmen der State of Play endlich vollumfänglich die Hüllen zum neuen Death Stranding fallen lässt. Und sie wurden nicht enttäuscht. Die Vorzeichen waren allerdings auch gut.

Death Stranding 2 wurde ursprünglich bei den Game Awards 2022 mit einem Trailer angekündigt, der aus In-Engine-Zwischensequenzen bestand. Und na klar: In echter Kojima-Manier bot das Video trotz einer Laufzeit von über vier Minuten mehr Fragen als Antworten zur Fortsetzung von Death Stranding.

Seitdem war es aber still um das Projekt, bis es wenige Tage vor der State of Play erste aufkommende Gerüchte gab. Der seltsame Untertitel bestätigte sich während der Show. DS2 heißt Death Stranding 2: On The Beach.

Alles Weitere verrät euch der neue Trailer! Oder auch nicht. Selbst Kojima-Fans dürften einige Fragen haben. Das Video zeigt viele aufregende Sequenzen, aber auch ein wenig Gameplay. Sam ist zurück und er hat einen weiten Weg vor sich, wie es aussieht.

Death Stranding 2: On The Beach soll 2025 erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Death Stranding 2, Sony, Kojima Productions