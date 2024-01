SINoALICE kommt mit „The Very Final Story“ auf die große Leinwand

Ein Fanfilm von SINoALICE: The Very Final Story, wird am 23. Februar 2024 in den japanischen Kinos ausgestrahlt. Für begrenzte Zeit wird es auch einen Pop-up-Store im Marui Annex in Shinjuku geben.

Der Fanfilm wird anscheinend nicht der bestehenden Geschichte oder Handlung des Spiels folgen. Es handle sich offenbar um eine „Originalepisode“, obwohl es darüber hinaus nur wenige Informationen gibt. Obwohl Square Enix das Projekt als Fanfilm bezeichnet, werden die Hauptmitarbeitenden und DarstellerInnen, die an dem Spiel gearbeitet haben, für „The Very Final Story“ zurückkehren.

Die Handlung dreht sich um Alice, die eine durchschnittliche SINoALICE-Spielerin ist. Allerdings gerät sie dadurch in verschiedene Schwierigkeiten und verzweifelt an der Welt. Nachdem sie von einem Dach gesprungen ist, erwacht sie und findet sich in der SINOALICE-Welt wieder. Parrah und Noya schikanieren sie noch mehr, aber die Charaktere von SINoALICE kommen, um ihr zu helfen.

SINoALICE war ein Mobil-Game, verantwortet von Yoko Taro (Drakengard und NieR). Das Spiel zeigte Mädchen, die auf Märchen wie Aschenputtel und Dornröschen basierten. Square Enix zog dem Titel jedoch kürzlich den Stecker.

Der SINoALICE-Film erscheint am 23. Februar 2024 in Japan.

SINoALICE: The Very Final Story im Trailer

via Siliconera, Bildmaterial: SINoALICE: The Very Final Story, Square Enix