Konami bricht das Schweigen zu Silent Hill 2 und zeigt erstes Gameplay aus dem Remake

Bei der State of Play am Abend des 31. Januar 2024 brach Konami endlich das Schweigen um Silent Hill 2. Seit der Ankündigung im Oktober 2022 hatten Fans eigentlich nur noch vom Spiel gehört, wenn Entwickler Bloober Team mal wieder beteuerte, dass Konami jetzt am Zug ist. Zuletzt glaubte Bloober-Team-CEO Piotr Babieno, Fans würden „sehr bald“ Neuigkeiten zum Remake erwarten dürfen. Er sollte recht haben.

Silent Hill 2 steht schon lange vor der Veröffentlichung bei Silent-Hill-Fans in der Kritik, vor allem wegen des gewählten Entwicklerstudios: Bloober Team. Ob der neue Trailer die Fans eines Besseren belehrt?

Eines scheint sicher, das Remake zeigt sich im neuen Trailer optisch ziemlich nah am Original. Fans werden fast alle Szenen sofort vertraut vorkommen. Wir sehen auch die ersten Gameplay- und Kampfszenen. Was sagt ihr?

Weitere Silent-Hill-Projekte warten

Neben Silent Hill 2 Remake warten nach der großen Wiederbelebung im Oktober 2022 noch weitere Projekt auf ihre Veröffentlichung. Silent Hill f ist etwa ein neuer Hauptteil der Franchise, der von Neobards Entertainment entwickelt und vom Autor der Soundromanreihe „When They Cry“ Ryukishi07 geschrieben wurde.

Konami arbeitet außerdem mit dem Publisher Annapurna Interactive und dem „Observation“-Entwickler No Code am kommenden „Silent Hill: Townfall“. Und mit dem Live-Action-Film „Return to Silent Hill“ steht zudem noch ein weiteres Multimedia-Projekt zum Franchise an.

Der neue Trailer zu Silent Hill 2:

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team