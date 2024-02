Sunsoft bringt NES-Klassiker zurück: Ufouria erhält eine Fortsetzung und erscheint im Westen

Ufouria: The Saga 2 wird am 1. März im Westen für PCs und Konsolen erscheinen, wie Red Art Games gemeinsam mit dem legendären japanischen Publisher Sunsoft bekannt gibt.

Es handelt sich um eine Fortsetzung des Kult-Klassikers Ufouria: The Saga, der einst für das NES erschienen ist. Der Side-Scroller soll im Westen über Red Art Games für PS5, Nintendo Switch und Xbox Series erscheinen, natürlich auch in einer Handelsversion. Obendrein ist eine PC-Steam-Veröffentlichung geplant.

Ufouria hat seinen Ursprung in einer Zeit, in der Videospielfirmen sich gerne mit Maskottchen schmückten. Einen hohen Wiedererkennungswert sollte sie natürlich auch haben. Sunsoft probierte es mit Ufouria und Bop-Louie, wie das kleine, Pinguin-artige Wesen heißt, welches ihr steuert. In Ufouria besinnt man sich auf die japanischen Wurzeln und kehrt zurück zu Hebe.

Es war natürlich auch eine Zeit, in der Side-Scroller unweigerlich mit Super Mario Bros. verglichen wurden. Hier schnitt Ufouria schlechter ab. Die Veröffentlichung in den USA wurde gecancelt und in Europa gab es nur eine recht limitierte Auflage, weshalb das Original auf dem Sammlermarkt heute begehrt ist.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Ufouria: The Saga 2, Sunsoft, Red Art Games