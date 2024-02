Dragon’s Dogma II präsentiert neuen Trailer und stellt euch die Allrounder-Klasse vor

Im Zuge der neuen Ausgabe von State of Play präsentierte Capcom einen frischen Trailer zum anstehenden Mammut-RPG Dragon’s Dogma II. Ein entsprechender PlayStation-Blogeintrag geht weiter ins Detail und verrät, womit ihr im Zuge der Fortsetzung rechnen dürft.

Kriegsmeister und Drachenpest

Als Erweckter werdet ihr etwa auf eine spezielle Klasse bzw. Laufbahn zurückgreifen können – den Kriegsmeister. Diese Klasse hat den Vorteil, Fähigkeiten aus verschiedenen Klassen in sich zu vereinen. Ihr schwingt also wahlweise das Großschwert, setzt zum Zauber an oder täuscht eure Feinde mit Illusionen, alles vereint in einer Klasse.

Die „ultimative Klasse“ kommt aber nicht ohne Haken. Die Basiswerte des Kriegsmeisters sind nämlich nicht besonders hoch und ihr müsst alle Waffen mit euch tragen, zwischen denen ihr im Kampf rotieren möchtet. Der Einsatz der Klasse möchte also für jede Situation wohlüberlegt sein.

Im Laufe eures Abenteuers sollt ihr übrigens auf sogenannte Klassenmeister treffen, die in ihren jeweiligen Bereichen brillieren und euch ihr Wissen weitergeben.

Mit der Drachenpest findet zudem eine ansteckende Krankheit ihren Weg ins Spiel, die Einfluss auf eure Vasallen nehmen kann. Infizieren sich eure Gefährten hat das eingangs sogar positive Auswirkungen, immerhin präsentieren sie sich folglich mit erhöhten Werten und ordentlich Selbstbewusstsein. Nimmt die Krankheit überhand, soll sich das aber ändern. Ob ihr frühzeitig nach einer Möglichkeit der Heilung sucht oder die Effekte der Drachenpest zu euren Gunsten nutzt, liegt bei euch.

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom