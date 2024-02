Konami überrascht mit Silent Hill: The Short Message, das jetzt kostenlos verfügbar ist

Silent Hill 2 hatten viele Fans fest auf dem Plan, was die State of Play angeht. Silent Hill: The Short Message wohl weniger. Dieser Ableger war nämlich noch gar nicht angekündigt, obwohl Konami vor über einem Jahr im Rahmen der Wiederbelebung der klassischen Serie eine ganze Reihe Games und Projekte enthüllte.

„The Short Message“ tauchte erstmals schon im September 2022 auf, als es in Südkorea vom Game Rating and Administration Committee of Korea bewertet wurde. Im Januar 2024 enthüllte Konami das Spiel endlich – und veröffentlichte es sogleich. Richtig, „The Short Message“ ist jetzt für PS5 verfügbar. Und das sogar kostenlos.

Nach einer Nachricht ihrer Freundin Maya findet sich Anita in einem verfallenen Wohnblock wieder, der für Gerüchte über Selbstmorde berüchtigt ist. Als sie in das Gebäude hineingezogen wird, gerät ihr Realitätssinn aus den Fugen, denn sie stößt auf bizarre, unwirkliche Räume, die von einem verdrehten Monster heimgesucht werden. Mayas Botschaft war klar – „Du kannst nicht gehen, bevor du es gefunden hast“ – aber was ist es, wonach Anita wirklich sucht?

Der Ankündigungstrailer:

