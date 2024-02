Pokémon: Kurz-Anime zum Start in das chinesische Neujahr jetzt kostenlos verfügbar

Über Weibo, einen chinesischen Social-Media-Dienst, hatte The Pokémon Company kürzlich ein Anime-Special zum Start in das neue, chinesische Jahr angeteasert. Dieses Special hat Pokémon Shanghai jetzt veröffentlicht. In China feiert man den Start in das Jahr des Drachen.

Das Anime-Special zeigt Alltagsszenen mit unterschiedlichen Pokémon und entstand unter Regie von DaiWei, der unter anderem durch All Saints Street bekannt ist. Produziert wurde der Film von MTJJ und HMCH Studio, die von The Legend of Hei bekannt sind. Das Video wird aller Voraussicht nach nicht international erscheinen, ihr müsst euch also mit der chinesischen Version begnügen, die es immerhin bei Youtube gibt.

Das Anime-Special zum chinesischen Neujahr:

via Bisafans, Bildmaterial: The Pokémon Company