Mario vs. Donkey Kong überrascht mit spielbarer Demo und dazu gibt es einen neuen Trailer

Nintendo hat nicht nur einen deutschsprachigen Übersichtstrailer zu Mario vs. Donkey Kong veröffentlicht, sondern auch eine spielbare Demo ohne Vorabankündigung im Nintendo eShop bereitgestellt.

Mit der kostenlosen Demo könnt ihr „eine Auswahl von Leveln“ ausprobieren und zusätzlich einen Bonus-Level, falls ihr alle Level schafft.

Die letzten Previews der Medien zu Mario vs. Donkey Kong lobten das Spiel ähnlich wie Super Mario RPG als eine Neuauflage nah am Original. Nicht alles ist aber alt: So hat Nintendo beispielsweise eine Schimpftirade von Donkey Kong aus den Eröffnungsszenen gestrichen. Dafür gibt es auch einige neue Elemente, darunter vor allem zwei neue Welten mit Merry Mini-Land und Slippery Summit.

Mario vs. Donkey Kong erscheint am 16. Februar 2024 hierzulande. Es gibt unterschiedliche physische Vorbestellerboni, über die ihr euch hier informieren könnt. Kommt die Neuauflage in euer Regal oder habt ihr vom Original bereits genug gesehen?

Der neue Übersichtstrailer:

Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo