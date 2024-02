Ein JRPG ist das Spiel der Stunde bei Steam – über 100.000 spielen es derzeit gleichzeitig

Seit dieser Woche ist Granblue Fantasy: Relink erhältlich und zumindest auf PC-Steam ist das JRPG das Spiel der Stunde. Am dritten Tag nach der Veröffentlichung erreichte „Relink“ in der Spitze exakt 114.054 gleichzeitige SpielerInnen.

Dazu ist es weltweit auf Platz 2 der Topseller-Liste, noch vor dem aktuellen Survival-Hit Enshrouded aus Deutschland, allerdings hinter Palworld. Granblue Fantasy: Relink ist allerdings auch doppelt so teuer wie die beiden Survival-Games.

Im Herkunftsland Japan liegt „Relink“ auf Rang 1 der Bezahlspiele. Dass es vor allem dort beliebt ist, das ist keine Überraschung. Das Universum „Granblue Fantasy“ ist als Mobile-Game groß geworden. Das Spiel wurde allein in Japan über 25 Millionen Mal heruntergeladen und die Marke ist entsprechend bekannt.

Granblue Fantasy spielt in der Himmelswelt, einer Welt mit unzähligen schwebenden Inseln inmitten einer endlosen, blauen Weite. Schlüpf in die Rolle als Kapitän einer Himmelsfahrer-Crew, begleitet von einem rauflustigen kleinen Drachen namens Vyrn und einem jungen Mädchen mit geheimnisvollen Kräften namens Lyria. Gemeinsam segelt ihr mit einer schillernden Mannschaft aus Bootskameraden, darunter Könige und Außgestoßene, nach Estalucia, einer sagenumwobenen Insel am Horizont der Himmel.

Der Wert der „gleichzeitigen SpielerInnen“ kommt natürlich nicht Verkaufszahlen gleich, ist aber öffentlich einsehbar und wird gerne genutzt, um den „Hype“ um ein Spiel zu beziffern.

Zum Vergleich: Starfield startete einst mit etwa 230.000 Steam-Spielenden in den Early-Access. Street Fighter 6 stellte mit seinem Steam-Launch alle Fighting-Games in den Schatten – erreichte aber „nur“ gut 70.000 gleichzeitige SpielerInnen. Das deutsche Survival-Game Enshrouded hat inzwischen eine Spitze von über 160.000 erreicht.

Wir hatten Granblue Fantasy: Relink im vergangenen Sommer in London anspielen können, unsere Eindrücke lest ihr hier. Unsere Rezension ist in Arbeit und wird euch bei Interesse in den nächsten Tagen erreichen. Bei OpenCritic steht „Relink“ derzeit bei einem Wertungsschnitt von 81.

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames