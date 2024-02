A Void Hope: Side-Scroller im Pixel-Look lässt Realität und Alptraum verschwimmen

Der in Schweden ansässige Entwickler Elden Pixels (Alwa’s Awakening) kündigte kürzlich das Side-Scrolling-Abenteuer A Void Hope an. Das Spiel im Retro-Pixel-Stil kommt mit einem kultigen Synthwave-Soundtrack daher und soll am 29. Februar für Switch und PCs via Steam erscheinen.

Wenn Realität und Alptraum verschwimmen

In A Void Hope geht es um ein Paar, welches einem mysteriösen Vorkommnis in ihrer Heimatstadt auf den Grund geht. Dabei fällt es den beiden immer schwerer, Alptraum von Realität zu unterscheiden und so ergeben sich immer skurrilere Situationen, welche es mit Geschick zu lösen gilt.

Bei A Void Hope geht es in erster Linie um die Erkundung der Spielwelt, das Lösen spannender Puzzles und das geschickte Absolvieren anspruchsvoller Sprungpassagen. Die Spielzeit des Titels soll sich dabei sehr in Grenzen halten, weshalb sich der Titel laut dem Entwickler Elden Pixels perfekt für regnerische und dunkle Nächte eignet.

Der Synthwave Soundtrack von A Void Hope wird vom Künstler „Waveshaper“ beigesteuert, welcher sich unter anderem für den Soundtrack des Action-Shooters Furi verantwortlich zeichnet.

Der neue Trailer

Entwicklertagebuch Episode 1 „Design“

via Gematsu, Bildmaterial: A Void Hope, Elden Pixels