Das neue Prince of Persia liefert offenbar keine guten Zahlen und Fans haben Angst um die Reihe

Prince of Persia: The Lost Crown wurde von den Medien über alle Töne gelobt und auch von Fans gut aufgenommen. Die erste richtig gute Veröffentlichung des noch jungen Jahres, manche sagen sogar, der erste GOTY-Anwärter. Doch in den Verkaufszahlen spiegelt sich das nur bedingt wider, wie jetzt durchsickert.

Demnach hat sich das Spiel nur etwa 300.000 Mal verkauft, so ein Bericht von Insider-Gaming. Das könnte, so spekuliert GameRant, insbesondere angesichts der guten Rezeption hinter den Erwartungen von Ubisoft liegen und negative Auswirkungen auf weitere Spiele zur „Prince of Persia“-Serie haben.

Dabei befindet sich ein weiteres Spiel noch in der Entwicklung. Bei Prince of Persia: The Sands of Time ist aber schon seit Jahren Sand im Getriebe. In einer Mitteilung vom November 2023 hatte Ubisoft den wartenden Fans mitgeteilt, dass die Entwicklung gut voranschreitet. Nach negativen Reaktionen auf den Enthüllungstrailer von 2020 hatte sich Ubisoft Montreal das Projekt an Land gezogen und die Entwicklung neu gestartet.

Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft