Final Fantasy VII Rebirth bekommt in wenigen Tagen eine Spezialausgabe der State of Play

Die State of Play hätten doch eigentlich hervorragend in den Marketing-Plan von Square Enix zu Final Fantasy VII Rebirth gepasst. Dass der PS5-Exklusivtitel etwa einen Monat vor seinem Launch nochmal das große Rampenlicht bei der State of Play erhielt, war eigentlich selbstredend.

Aber Pustekuchen. Nachdem Kojima minutenlang (und nicht weniger aufregend) Death Stranding 2: On The Beach präsentieren konnte, schaute der geneigte Final-Fantasy-Fan schon nervös auf die Uhr. Die 40 Minuten, auf welche die State of Play angesetzt war, waren abgelaufen.

Sony vertröstete die wartende Rebirth-Gemeinde auf den 6. Februar 2024. Dann wird es eine Spezialausgabe von State of Play geben, die sich ganz Final Fantasy VII Rebirth widmet. Es soll dann neue Gameplay-Einblicke und „aufregende Neuigkeiten“ geben.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix