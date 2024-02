Neuer Teaser-Trailer: Jim Carrey kehrt als Dr. Robotnik in Sonic the Hedgehog 3 zurück

Paramount hat das Logo-Design für Sonic The Hedgehog 3 veröffentlicht und im selben Atemzug einen Song angeteasert, der als Fan-Liebling gilt.

Das Logo, das eine Anspielung auf das Logo von Sonic Adventure 2 ist, ist auf der einen Seite blau akzentuiert, um Sonic darzustellen. Auf der anderen Seite ist es schwarz und rot, aller Voraussicht nach, um den Fokus auf Shadow hervorzuheben.

Der Clip endet mit ein paar Sekunden einer Orchesterversion von „Live & Learn“, dem Hauptthema aus Sonic Adventure 2.

Eine weitere gute Nachricht für „Jim Carrey“-Fans: Der Schauspieler wird auch für den neuen Film in seine Rolle als Dr. Robotnik schlüpfen, wie Variety verrät. Und das, obwohl er sich eigentlich vom Schauspiel zurückziehen wollte.

„Nun, ich gehe in den Ruhestand. Ja, wahrscheinlich. Ich meine es ziemlich ernst“, sagte Carrey seinerzeit. „Es kommt darauf an. Wenn die Engel eine Art Skript bringen, das mit goldener Tinte geschrieben ist und mir sagt, dass es für die Leute wirklich wichtig sein wird, es zu sehen, werde ich vielleicht weitermachen, aber ich mache eine Pause.“ Tja, sieht ganz so aus, als sei besagtes Skript jenes zu Sonic the Hedgehog 3.

Sonic The Hedgehog 3 soll im Dezember 2024 in die Kinos kommen.

