Eden Genesis will in die Fußstapfen der „besten Sonic-Teile“ treten und sucht eure Unterstützung

Aeternum Game Studios, Entwickler von Aeterna Noctis, wird in Kürze eine Kickstarter-Kampagne zum neuen Eden Genesis an den Start bringen. Die Veröffentlichung ist für PC-Steam, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch geplant.

Laut den Entwicklern gehe es nicht darum, das Spiel selbst zu finanzieren, da die Entwicklung wie geplant fortgesetzt werde. Vielmehr suche man auf diese Weise die Unterstützung der Community, um Dinge zu realisieren, die sonst nicht möglich gewesen wären. Dazu zählen eine physische Edition mit Sammlerstücken aus dem Spiel, Ingame-Synchronisation oder eine Piano Collection zum Spiel, eingespielt von einem weltbekannten Komponisten.

Eden Genesis soll ein „frenetisches Plattformspiel“ werden und schickt sich an, in die Fußstapfen von Dustforce und „den besten Teilen von Sonic the Hedgehog“ zu treten. Um die Kickstarter-Kampagne ein wenig zu katalysieren, veröffentlicht man im Rahmen des Steam Next Fest auch eine spielbare Demo zu Eden Genesis. Diese ist vom 5. bis zum 12. Februar verfügbar.

Neues Gameplay aus Eden Genesis:

Bildmaterial: Eden Genesis, Aeternum Game Studios