Alone in the Dark: Neuer 60-Sekunden-Trailer zum Horror-Reboot lehrt uns das Fürchten

Publisher THQ Nordic und der Entwickler Pieces Interactive haben einen neuen, furchteinflößenden, 60 Sekunden langen Trailer zum am 20. März erscheinenden Horror-Blockbuster Alone in the Dark veröffentlicht. Der Reboot der erfolgreichen Horror-Reihe erscheint dann (nach einigen Verschiebungen) für PS5, Xbox Series und PCs.

Der neue Trailer bietet uns einen kurzen Einblick in das ein oder andere Rätsel und diverse Kampfmechaniken des Survival-Horror-Titels. Der Reboot von Alone in the Dark will der kultigen Horror-Reihe neues Leben einhauchen, ohne dabei den Charme des Originals zu verlieren.

Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original, in dem du eine gespenstische Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele entweder als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor…

Der neue Trailer

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive