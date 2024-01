Final Fantasy VII Rebirth: Fans werden „unterschiedlich“ auf diese eine Szene reagieren

Sephiroth und Cloud – die beiden haben eine ganz besondere Verbindung. Final Fantasy VII Rebirth gibt Sephiroth weitaus mehr Screentime als das Original einst und das haben Yoshinori Kitase und Tetsuya Nomura in einem neuen Interview etwas näher beleuchtet.

Sephiroth hat aber auch zu einem anderen Charakter eine besondere Verbindung, natürlich Aerith. „Diese eine Szene“ kommentierte einmal mehr Yoshinori Kitase im Interview mit dem PlayStation Blog.

„Das Schicksal von Aerith ist eines der wichtigsten Themen in der Geschichte von Final Fantasy VII Rebirth. Ich möchte wirklich, dass die Leute das Spiel spielen und es direkt fühlen“, so Kitase.

Und weiter: „Deshalb werde ich hier nicht zu viel sagen, aber wenn ich diese Szene mit der Darstellung im Original vergleiche, bin ich zuversichtlich, dass das Publikum durch die zusätzliche Detailgenauigkeit bei der Darstellung der Charaktere eine große Bandbreite an Emotionen spüren wird.“

Die Remake-Trilogie macht einiges anders, ergänzt vieles, hält sich aber an den großen Kanon. Das jedenfalls ist das Bild, das die Entwickler in Interviews übergreifend vermitteln. So sagt Kitase auch diesmal: „Da es viele Fans der Serie gibt, hielt ich es für wichtig, die meisten Elemente aus dem Originalspiel beizubehalten.“

Aber: „Hätten wir hingegen einfach die Geschichte unverändert weitergeführt, würde das nur die Nostalgie der Leute ansprechen. Wir fügten die Moiren als neues Element hinzu, das die Handlung „aufrütteln“ und so ein Gefühl der Vorfreude auf den weiteren Verlauf der Geschichte erzeugen sollte. Ich denke, das hat sich für die Fans bereits als sehr ansprechend erwiesen“, glaubt Yoshinori Kitase.

Dann fragt der PlayStation Blog auch Tetsuya Nomura. Der entgegnet: „Was immer ich sage, wird den Leuten einen Hinweis darauf geben, was passieren wird, daher ist das sehr schwer zu beantworten.“

„Ich kann nur sagen, dass ich möchte, dass die Spieler das, was sie am Ende von Final Fantasy VII Rebirth erwartet, selbst erleben und fühlen, anstatt es aus zweiter Hand zu erfahren. Verschiedene Leute werden unterschiedlich darauf reagieren, aber ich denke, dass sie diesem Gefühl, was auch immer es ist, nachgehen und sich bald auf ihre nächste Reise begeben wollen“, so Nomura.

Den dritten Teil der Remake-Trilogie.

