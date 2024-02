Phantom Blade Zero meldet sich mit Trailer zurück und verspricht eine baldige Demo

2 von 10! Dieses Jahr läuft es doch ganz gut. Nach Stellar Blade taucht jetzt schon das zweite Spiel aus unserer Liste von Spielen, die ihr wahrscheinlich vergessen habt, aber die (hoffentlich) 2024 erscheinen, wieder auf. Phantom Blade Zero!

Zum Start in das Jahr des Drachen veröffentlichte S-GAME einen neuen Trailer mit dem Titel „Rain and Blood“. Das Video zeigt animierte Sequenzen und auch ein wenig Gameplay. Mehr zu den Sequenzen und Hintergründen verrät S-GAME-Gründer Soulframe Liang in einer Botschaft bei Twitter. Zudem kündigte man eine spielbare Demo an.

Phantom Blade Zero ist ein Action-RPG, das auf flinke Schwertkämpfe im Stile bekannter Wuxia-Filme setzt. Ein entsprechender Trailer fokussiert sich auf die schick inszenierte Action und gibt ebenso Einblick in die Fortbewegung durch eine finstere, regnerische Welt. Mit Phantom Blade: Executioners wird es ein Prequel geben, ein Side-Scroller, der für PS5, PS4, PCs und Mobigeräte erscheint.

Der neue Trailer zu Phantom Blade Zero:

Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-Game, Cruelman Studio