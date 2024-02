Bioshock-Schöpfer Ken Levine meldet sich mit Judas bei der State of Play zurück

Erinnert ihr euch noch an Judas? Das Spiel dürfte bei einigen sicherlich schon wieder in Vergessenheit geraten sein. Angekündigt wurde es bei The Game Awards 2022 von Ghost Story Games – auch das Studio kennt ihr vielleicht nicht.

Denn es ist neu. Hinter dem Studio Ghost Story Games steckt in leitender Funktion Ken Levine, der Schöpfer von Bioshock und System Shock 2. Und Judas ist sein neues Spiel, ein narrativer Einzelspieler-Egoshooter. Bei der State of Play am 31. Januar 2024 feierte Judas sein Comeback.

„Wir haben Ghost Story Games gegründet, um auf dem Vermächtnis von System Shock 2, BioShock und BioShock Infinite aufzubauen“, so Ken Levine, President und Creative Director, einst zur Ankündigung. „Mit Judas haben wir eine völlig neue Welt und eine Reihe von Charakteren erschaffen, während wir mit verschiedenen Ansätzen für narrative Einzelspieler-Egoshooter experimentiert haben.“

Judas befindet sich für PCs, Xbox Series und PS5 in Entwicklung.

Der neue Trailer zu Judas:

Bildmaterial: Judas, Ghost Story Games