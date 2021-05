Das war… Kalenderwoche 17/2021

Heute werfen wir einen Blick auf den Games-Markt sowie das Neuste von PlayStation und Xbox. Auch ganz viele Videos konntet ihr euch in den letzten Tagen anschauen. Zum Schluss findet ihr noch ein neues Review, die nächste Mogcast-Folge, die Neuerscheinungen im Mai, ein Gewinnspiel sowie die Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der deutsche Mobile-Markt ist weiter stark am Wachsen. Neben den Abos legen dabei insbesondere auch die In-App-Käufe kräftig zu. Fast keine Rolle spielen dabei hingegen kostenpflichtige Apps.

Die neusten Verkaufszahlen gab es zu PlayStation 5. Die 7,8 Millionen verkauften Einheiten bedeuten, dass Sony sogar etwas mehr absetzen konnte als damals mit PlayStation 4. Entsprechend kann man auch nicht beliebig mehr produzieren. Mit der Verfügbarkeit sieht es bis Ende Jahr nicht besser aus. Strategisch will man aggressiv in Exklusivspiele investieren. Microsoft legte unterdessen mit einem weiteren Bekenntnis zur Abwärtskompatibilität von Xbox nach.

Ein kleiner Nachschlag zu Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) drehte sich um den fehlenden Mehrspielermodus. Dafür sollen die Charaktere im Kampf mehr miteinander kooperieren. Die Figur aus der Collector’s Edition erhielt ebenfalls eine Bühne. Wie aus dem Nichts aufgetaucht ist zudem eine Alterseinstufung von Ni no Kuni II: Revenant Kingdom für Nintendo Switch. Eine offizielle Ankündigung der Portierung gibt es jedoch noch nicht.

Nach langer Wartezeit hatte Lost Soul Aside (PS4, PS5) wieder einmal einen großen Auftritt. Neben der Ankündigung der PS5-Version veröffentlichte man auch 18 Minuten Gameplay-Material. Aktuell veröffentlicht wurden ebenfalls einige neue Spiele. Seht euch also die Launchtrailer zu New Pokémon Snap (Switch) (Link), Returnal (PS5) (Link) und R-Type Final 2 (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) an.

Bei einer neuen Ausstrahlung von Sonys State of Play stand fast ausschließlich Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) auf dem Programm. Neben über 15 Minuten Gameplay zeigt uns ein Trailer auch Rivet, eine Lombax-Widerstandskämpferin. Zusätzlich kündigte man auch Among Us für PS4 und PS5 an. In einem Livestream zu Monster Hunter war natürlich Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Switch, PC) ein großes Thema, zu Monster Hunter Rise (Switch) stellte man das nun bereits erhältliche Update 2.0 im Detail vor. Zu Resident Evil Village (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir den Söldner-Modus sowie ein kinderfreundliches Puppentheater. Auf einen Dorfrundgang ging es in Rune Factory 5 (Switch).

Aus Scarlet Nexus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es einige Einblicke in die Sci-Fi-Welt. Zu Judgment machen kurze Teaser-Videos die Runde, aufgelöst wird das nächste Woche. Über neue Charakterklassen verfügt Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch) und den nächsten Trailer gibts zum Action-RPG Utawarerumono: ZAN 2 (PS4, PS5). Die beiden Spiele des Famicom Detective Club (Switch) seht ihr im englischen Übersichtstrailer, während aus Life is Strange: True Colors (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) Alex und Steph im Vorstellungs-Trailer zu sehen waren. Den aktuellen Story-Trailer zu Ni no Kuni: Cross Worlds (Mobil) seht ihr hier. Im Juni geht Phantasy Star Online 2: New Genesis (Xbox One, PC) weltweit an den Start und aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigten Sabito und Makomo ihr Können.

Aus Warui Ousama to Rippa-na Yuusha (PS4, Switch) öffnete sich erneut das hübsche Bilderbuch. Den ersten richtigen Trailer gab es zu Earth Defense Force 6 und in The King of Fighters XV kämpft auch Chris mit. Noch im Sommer erscheint Xuan Yuan Sword 7 (PS4, Xbox One) für westliche Konsolen. Reichlich Gameplay-Material könnt ihr euch aus Samurai Warriors 5 (PS4, Switch, Xbox One, PC) anschauen, zu Miitopia (Switch) könnt ihr eine Demo ausprobieren und neue Einblicke gab es auch in Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen (PS4). Auf den 12. Mai datiert wurde Jin Conception (Switch, PC) und aus Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir eine weitere Strecke.

Die vierte und letzte Netflix-Staffel zu Castlevania erhielt kurz vor dem Start nochmals einen neuen Trailer. Ab sofort erhältlich ist das Echtzeit-Strategiespiel Summoners War: Lost Centuria (Mobil). In Japan darf man sich auf Switch-Portierungen von Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space und Earth Defense Force 2017 freuen. Nur von kurzer Dauer ist die Switch-Exklusivität von Ghosts ‘n Goblins Resurrection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Capcom Arcade Stadium (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Ende August erscheint The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki für Switch und Steam, zumindest in Asien. Mit einem Online-Update zu Super Mario Party (Switch) überraschte uns Nintendo, aus Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch) sind die ersten Season-Pass-Inhalte erschienen und Streets of Rage 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhält bald Verstärkung durch Max Thunder.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES dreht sich um mysteriöse Morde. In der Visual Novel Root Film (PS4, Switch) (zum Testbericht) erlebt ihr eine lineare, spannende Geschichte, welche nur durch wenige Fehler getrübt wird.

Zum Monatsende gab es auch die nächste Folge unseres Mogcast! Dieses Mal geht es um Sonys PlayStation 5 und die bisherigen Erfahrungen mit der „Next Gen“.

Die Neuerscheinungen im Mai 2021 präsentieren sich in einer recht überschaubaren Liste. Dennoch gibt es einige Highlights, vor allem für Horror-Fans.

