PlayStation 5: Sony will „aggressiv“ in neue Exklusivspiele investieren

Während einer Telefonkonferenz mit Investoren hat Sonys Finanzchef Hiroki Totoki aktuelle Pläne und Prognosen zum inzwischen laufenden, neuen Geschäfts 2021 kommuniziert. Dabei kam unter andern heraus, dass man bei Sony eine bessere Verfügbarkeit der PlayStation 5 im laufenden Jahr nicht mehr erwartet.

Aber es gab auch gute Nachrichten für PlayStation-Fans. So will Sony in den kommenden Monaten intern und extern in Exklusivspiele investieren. „Wir beabsichtigen, das Entwicklungspersonal und andere interne Kosten um etwa 20 Mrd. Yen [zirka 152 Mio. Euro] im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen, da wir unsere hauseigene Software weiter stärken“, wird Totoki von Eurogamer zitiert.

Aggressive Investitionen in externe und interne Studios

„Um unser Softwareangebot zu verbessern, werden wir weiterhin in Partnerschaften mit externen Studios investieren, zusätzlich zu den aggressiven Investitionen in unsere eigenen Studios“, erklärt Hiroki Totoki. „Mit unserer zusätzlichen Investition in Epic Games werden wir zusammen mit dem Rest der Sony-Group auch daran arbeiten, die sozialen und plattformbezogenen Fähigkeiten von Spielen zu verbessern.“

Diese Aussagen decken sich mit zuletzt auch von Jim Ryan kommunizierten Plänen, wonach Sony „still und leise“ in PS5-Exklusivspiele investiert hätte. Die PS5-Generation solle demnach „mehr dedizierte Software als je zuvor haben“, so Ryan gegenüber Nikkei, via Eurogamer.

Aktuell ist Sony diesen Nachweis in Größenordnung auf PlayStation 5 noch schuldig. Kürzlich erschien mit Returnal ein Spiel, das ihr ausschließlich auf PlayStation 5 genießen könnt. Im Juni wird außerdem Ratchet & Clank: Rift Apart erscheinen.

Bildmaterial: Uncharted 4: A Thief’s End, Sony / Naughty Dog