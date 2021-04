Ratchet & Clank: Rift Apart erhält bei State of Play die große Bühne

Die gestrige State of Play von Sony drehte sich fast vollständig um Ratchet & Clank: Rift Apart. Der kommende PlayStation-5-Exklusivtitel erhielt über 15 Minuten lang eine Bühne, in welchen es spektakuläres Gameplay-Material zu sehen gab. Neben den beiden Titelhelden zeigte man auch die Lombax-Widerstandskämpferin Rivet ausführlich, welche spielbar sein wird.

Neben dem kreativen Waffenarsenal und der Dimensionssprung-Mechanik sehen wir auch verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten, neue offene Levels zum Erkunden, Clank-Rätsel, Glitch-Kämpfe, Arena-Herausforderungen, Luftkämpfe und der allererste Fotomodus der Serie.

Ratchet & Clank & Rivet

Ratchet und Clank sind zurück! Hilf ihnen dabei, einen Roboter-Imperator daran zu hindern, dimensionsübergreifende Welten zu erobern – während ihr eigenes Universum als Nächstes auf der Abschussliste steht! Erlebe die Weiterentwicklung des Dream-Teams, denn es bekommt Unterstützung durch Rivet – eine Lombax-Widerstandskämpferin aus einer anderen Dimension.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni für PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart bei State of Play

Bildmaterial: Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony / Insomniac Games