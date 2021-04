Gewinnspiel zu New Pokémon Snap: Wir verlosen hier das neue Foto-Abenteuer

Ab heute geht es endlich wieder auf Fotosafari! Mit New Pokémon Snap reist ihr in die Lentil-Region und macht euch auf die Jagd nach den schönsten Fotos wilder Pokémon.

Die Älteren unter euch werden sich erinnern: Das ging schon mal! Pokémon Snap ist allerdings inzwischen über 20 Jahre alt und ein Nintendo 64 werden wohl auch die wenigsten noch im Wohnzimmer stehen haben.

Deshalb verlosen wir heute das brandneue New Pokémon Snap für Nintendo Switch! Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Beitrag in den Kommentarbereich zu diesem Artikel zu schreiben.

Welches Pokémon möchtet ihr am liebsten vor die virtuelle Linse bekommen?

Schreibt uns die Antwort in den Kommentarbereich. Gerne könnt ihr auch Erfahrungen mit dem Original mit uns teilen oder in der langen Pokémon-Geschichte schwelgen. Welches war euer erstes Spiel? Ihr müsst euch zur Teilnahme in unserem guten, alten Forum anmelden, damit wir euch im Gewinnfall auch kontaktieren können.

Teilnahmeschluss: 09.05.2021, 22 Uhr.

Das ist New Pokémon Snap

Unterstützt von Professor Mirror und seinen Gehilfen zieht es euch im Namen der Forschung durch allerlei verschiedene Gebiete. Bewaffnet mit einer Kamera versucht ihr Schnappschüsse von Pokémon in ihrem natürlichen Habitat zu machen. Dafür stehen euch allerhand Hilfsmittel zur Verfügung: Ihr werft den Taschenmonstern etwa Leckereien vor die Füße oder stimmt eine Melodie an. Alles fürs perfekte Foto!

Das ist das perfekte Foto ~

Eure Schnappschüsse werden nämlich bewertet. Je ausgefallener das Motiv, desto besser die Wertung – versteht sich von selbst! So füllt ihr nach und nach euren „Fotodex“ mit hübschen Bildern von hübschen Pokémon. Ferner könnt ihr eure Fotos noch mit Stickern und Filtern individualisieren und sie mit der Welt teilen.

Neben dem digitalen Teilen könnt ihr euch aber auch euer eigenes, klassisches Fotoalbum erstellen. Nintendo stellte erst in dieser Woche gemeinsam mit Fujifilm eine App vor, die zum Launch von New Pokémon Snap an den Start gehen wird. Mit dieser könnt ihr eure Fotos von der Switch auf ein Smartphone übertragen.

Mit einem Instax-Mini-Drucker könnt ihr eure Motive dann ausdrucken. Von dem Printer gibt es anlässlich von New Pokémon Snap auch eine Sonderedition mit Silikon-Pikachu-Case. Seht nachfolgend den Launchtrailer zum Spiel.

