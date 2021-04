Ni no Kuni II: Revenant Kingdom für Nintendo Switch eingestuft

Die ESRB, das USK-Pendant in den USA, hat im Auftrag von Bandai Namco eine gewisse Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition für Nintendo Switch eingestuft. Das erteilte Teen-Rating ist das Ergebnis davon, aber natürlich sticht sofort ins Auge: Eine Switch-Umsetzung von Ni no Kuni II: Revenant Kingdom ist bisher nicht angekündigt.

Ni no Kuni II erschien bisher am 23. März 2018 für PlayStation 4 und Steam. Danach folgten noch DLC-Inhalte. Der erste Teil der Serie wurde 2019 neben PCs und PS4 auch für Nintendo Switch veröffentlicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Ni no Kuni II, Bandai Namco / Level-5