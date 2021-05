Die Antagonisten von Resident Evil Village im kinderfreundlichen Puppentheater

Das japanische PR-Team hinter Resident Evil Village hat aktuell merklich Spaß am eigenen Job. Über den japanischen „Resident Evil“-YouTube-Channel veröffentlichte Capcom nun nämlich ein neues Video und das fällt… kinderfreundlich aus? Richtig gelesen, bei der neuesten Veröffentlichung handelt es sich nämlich um eine Puppenshow mit dem Titel „Let’s Play in Bio Village“.

In der ersten Ausgabe der Show tun sich die (hier zuckersüßen) Schurken und Schurkinnen des anstehenden Horror-Abenteuers zusammen, um einen Song zu singen und nebenher mit „frischer roter Farbe“ kreativ zu werden.

Allerdings geht das Ganze nicht ohne den einen oder anderen kleinen Unfall vorüber. Und spätestens hier darf man dann nochmal vorsichtig die Kindertauglichkeit des Programmes hinterfragen.

Eine zweite Episode von „Let’s Play in Bio Village“ ist übrigens bereits für den 7. Mai 2021 angekündigt.

Die Marketingmaschinerie läuft auf Hochtouren

Die skurrile Puppenshow reiht sich in eine Folge von humorvollen Marketingaktionen Capcoms zur Bewerbung von „Village“ ein. In Kooperation mit Enka-Sänger Yoshi Ikuzo entstand zuletzt etwa ein Parodie-Musikvideo, das in Japan kurzerhand viral ging – zu Recht, ist nämlich ein echter Ohrwurm, hier lest ihr mehr.

Außerdem haben japanische SpielerInnen aktuell die Chance, mit Lady Dimitrescu „auf Tuchfühlung“ zu gehen. Capcom verlost nämlich ein wirklich großes Badetuch mit „Lady Dimitrescu“-Motiv. Das Tuch entspricht der Größe der turmhohen Vampirin und diese misst immerhin stolze drei Meter – hier lest ihr mehr.

Wie man sieht, läuft Capcoms Marketingmaschinerie auf Hochtouren. Verständlich, immerhin erscheint Resident Evil Village bereits am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs. Im kürzlichen April-Showcase holte Capcom zum News-Rundumschlag aus. Es wurden neues Gameplay, Trailer und die Demo-Versionen präsentiert. Alles Wissenswerte lest ihr hier.

Das skurrile „Resident Evil Village“-Puppentheater im Video

via Siliconera, Bildmaterial: Capcom