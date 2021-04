Phantasy Star Online 2: New Genesis erscheint im Juni weltweit für Xbox und PCs

Phantasy Star Online 2: New Genesis wird nach der abgeschlossenen Beta-Phase im Juni weltweit erscheinen, wie Sega bekannt gab. Bei uns im Westen dürfen wir uns dabei auf Versionen für Xbox One und PCs via Microsoft Store, Steam und Epic Games Store freuen.

In Japan gibt es auch weiterhin eine PS4-Umsetzung sowie eine Switch-Version via Cloud-Gaming. Dort wird es im August für Switch, PS4 und PCs auch eine physische Veröffentlichung des Free-to-play-Games geben, das einen Minisoundtrack sowie einige Ingame-Items bietet.

Mit der Veröffentlichung bei Steam und seit dem Start von Episode 4 ist das MMO nach all den Jahren tatsächlich ganz offiziell auch in vielen Ländern Europas, darunter Deutschland, erhältlich.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von PSO2 im Westen kündigte man damals auch Phantasy Star Online 2: New Genesis an. Phantasy Star Online 2: New Genesis will die Spielsysteme und Grafiken von PSO2 „komplett überarbeiten“, existiert aber parallel zu PSO2.

via Gematsu, Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega