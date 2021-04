Judgment: Twitter-Account zeigt Clips aus möglichen Sequel zum Yakuza-Spin-off

Nach dem Start des Countdowns zum Judgment Day hat Sega auf dem offiziellen Twitter-Account nun kurze Gameplay-Clips veröffentlicht, die auf ein Sequel zu Judgment hindeuten. Die offizielle Ankündigung könnte am besagte Judgment Day erfolgen, den Sega auf den 7. Mai datiert hat.

Gematsu hat die kurzen Clips zu seinem Video zusammengeschnitten. Die meisten Clips die der Account teilte, kennt man aus Judgment. Aber es gab auch einige Szenen, die Takayuki Yagami in einem neuen Setting zeigten.

Im März hatte Sega noch einen Markenschutz für den Namen „Lost Judgment“ in Japan beantragt. Es ist zwar nicht bestätigt, aber möglich, dass dies mit der anstehenden Ankündigung in Verbindung steht. Fürs Erste heißt es wohl „abwarten und Tee trinken“.

Detektivarbeit in Kamurocho

In Judgment schlüpfen wir in die Rolle von Takayuki Yagami. Nachdem er von einem seiner Klienten verraten wurde, galt er als Heuchler, der Mördern half, ihrer gerechten Strafe zu entgehen – sein Ruf als Anwalt war ruiniert. Nun arbeitet er als Privatdetektiv, um einer mysteriösen Mordserie nachzugehen. Und er wird all sein Können als Ermittler brauchen, um den Fall zu lösen.

Die HD-Neuauflage von Judgment ist erst kürzlich für PlayStation 5, Xbox Series und Google Stadia erschienen. Judgment erschien ursprünglich für PlayStation 4 im Dezember 2018 in Japan. Der Rest der Welt wurde im Juni 2019 versorgt.

Bildmaterial: Judgment, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio