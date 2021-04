Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space und 2017 erscheinen für Nintendo Switch

EDF-AnhängerInnen fiebern aktuell Earth Defense Force 6 entgegen. Aber auch abseits davon ist zurzeit allerhand los im EDF-Kosmos. Im kommenden Monat wird der Ableger Earth Defense Force: World Brothers erscheinen und zumindest in Japan darf man bald auch in die Vergangenheit reisen.

D3 Publisher und Entwickler Sandlot kündigten nämlich Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space für Nintendo Switch an. Die Umsetzung soll bereits am 15. Juli 2021 in Japan erscheinen. Gefolgt von Earth Defense Force 2017 im Herbst, ebenfalls für Nintendo Switch.

Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space ist bereits ein Remake des ursprünglichen Spiels und erschien für PlayStation Vita. Earth Defense Force 2017 erschien für Xbox 360 und PS Vita.

Zu Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space veröffentlichte man auch schon einen ersten Trailer. Außerdem eröffnete man eine eigene Website für Switch-Portierungen der Serie. Vielleicht folgen also weitere Spiele?

via Gematsu, Bildmaterial: Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space, D3 Publisher, Sandlot